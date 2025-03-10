Фото: «ЭКСПОЧЕЛ»
На два дня Челябинск станет столицей стройиндустрии и дизайна.
Жители города узнают, что такое «Смарт сити» и с чего начинается интерьер.
Строительный сезон на Южном Урале в этом году начнется с профильного события. В отеле Radisson Blu 13–14 марта состоится выставка «Строительство. Недвижимость. Дизайн» и форум «Строительный рынок: перезагрузка 2025».
На экспозиции известные российские производители представят новые технологии и материалы, ведущие специалисты отрасли поделятся опытом реализации проектов и дизайнерскими решениями, а также обсудят актуальные темы во время деловой программы.
Среди разделов выставки:
строительные и отделочные материалы, изделия;
строительная техника, оборудование и технологии;
инструменты; инженерные сети: системы канализации, водоснабжения, газоснабжения, отопления, кондиционирования, сантехника, электроосвещение;
кровля, гидроизоляция;
интерьерный и предметный дизайн;
ландшафтный дизайн;
архитектура малоэтажных зданий.
Все желающие смогут получить бесплатные консультации от дизайнеров интерьера. Это прекрасная возможность узнать ценные советы от профессионалов сферы в реальном времени. Также в дни мероприятия состоится первый конкурс молодых дизайнеров интерьера и архитекторов. Принять участие может любой желающий.
Сразу после церемонии открытия состоится панельная сессия, где будет заявлено о принципах урбанизма и построении «Смарт сити». Среди интересных заявленных тем первого и второго дня — обсуждение умного дома, бетонов и цементов, LVL бруса, алгоритмов возведения загородного дома. Зрелищными событиями станут демонстрация женской дизайнерской одежды и лекция о формировании личного бренда. А тем, кто планирует строить дом, будет полезно услышать от экспертов — с чего лучше начать. Участие в выставке бесплатное.
Информация предоставлена:https://74.ru/text/gorod/2025/03/12/75206939/