Фото: «ЭКСПОЧЕЛ»

На два дня Челябинск станет столицей стройиндустрии и дизайна.

Жители города узнают, что такое «Смарт сити» и с чего начинается интерьер.

Строительный сезон на Южном Урале в этом году начнется с профильного события. В отеле Radisson Blu 13–14 марта состоится выставка «Строительство. Недвижимость. Дизайн» и форум «Строительный рынок: перезагрузка 2025».

На экспозиции известные российские производители представят новые технологии и материалы, ведущие специалисты отрасли поделятся опытом реализации проектов и дизайнерскими решениями, а также обсудят актуальные темы во время деловой программы.

Среди разделов выставки:

строительные и отделочные материалы, изделия;

строительная техника, оборудование и технологии;

инструменты; инженерные сети: системы канализации, водоснабжения, газоснабжения, отопления, кондиционирования, сантехника, электроосвещение;

кровля, гидроизоляция;

интерьерный и предметный дизайн;

ландшафтный дизайн;

архитектура малоэтажных зданий.

Все желающие смогут получить бесплатные консультации от дизайнеров интерьера. Это прекрасная возможность узнать ценные советы от профессионалов сферы в реальном времени. Также в дни мероприятия состоится первый конкурс молодых дизайнеров интерьера и архитекторов. Принять участие может любой желающий.

Сразу после церемонии открытия состоится панельная сессия, где будет заявлено о принципах урбанизма и построении «Смарт сити». Среди интересных заявленных тем первого и второго дня — обсуждение умного дома, бетонов и цементов, LVL бруса, алгоритмов возведения загородного дома. Зрелищными событиями станут демонстрация женской дизайнерской одежды и лекция о формировании личного бренда. А тем, кто планирует строить дом, будет полезно услышать от экспертов — с чего лучше начать. Участие в выставке бесплатное.

Информация предоставлена:https://74.ru/text/gorod/2025/03/12/75206939/