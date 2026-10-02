Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Циклон принесет в Челябинскую область очень сильные снегопады.

Жителей Челябинской области снова предупреждают об ухудшении погоды. Особенно непросто будет жителям северных муниципалитетов региона. Там сегодня, 5 октября, ожидают сильный и очень сильный мокрый снег. Поэтому водителям, которые еще не поменяли летние шины на зимние, лучше не выезжать на дороги.

Циклон, который пришел в Челябинскую область, пока не торопится покидать регион. Он принес стопроцентную влажность, очень низкое атмосферное давление и сильные снегопады. А значит, на дорогах будет гололедица. Южноуральцев просят быть максимально осторожными.

Накануне вечером из-за плохой погоды на федеральной трассе М-5 «Урал» от Республики Башкортостан до поворота на Чебаркуль временно закрыли движение для автобусов, маршрутных такси и грузовых автомобилей. Обстановку на трассе мониторят рабочие группы от Златоустовского, Миасского и Ашинского пожарно-спасательных гарнизонов.

Также 4 октября в регионе объявили штормовое предупреждение. В региональном управлении МЧС не исключили нештатные ситуации из-за сильного налипания мокрого снега на провода и предметы.

О резком ухудшении погоды южноуральцев предупредили еще 1 октября. Дорожные службы, которые отвечают за содержание федеральных трасс, перешли на круглосуточное дежурство. А министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области 3 октября поручило всем муниципалитетам подготовиться к плохой погоде, отметив, что циклон может задержаться в регионе до 7 октября.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/