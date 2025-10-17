Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

На этой неделе южноуральцев ждет аномальное тепло и снегопады.

Антициклон повлиял на установление сухой и теплой погоды, но в четверг к Челябинской области подойдет антициклон, который станет виновником осадков в виде снега. Мы узнали, ждать ли холодов.

С 20 по 26 октября в Челябинской области температура воздуха будет на 1-4 градуса выше нормы. Днем ожидается от плюс 6 до плюс 13 градусов, по ночам — от минус 2 до плюс 3 градусов. И так всю неделю.

Однако если сейчас влияние обширного антициклона (он царит в Сибири и на севере Казахстана) приводит к росту атмосферного давления и сокращению количества осадков, то к четвергу ситуация изменится. К Уральскому хребту подойдет циклон, а он принесет осадки в виде дождя и мокрого снега. Особенно пострадает от снега (и даже кратковременных снегопадов) горнозаводская зона нашего региона.

К выходным Челябинская область вновь попадет под влияние антициклона. Осадки прекратятся.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1136407/