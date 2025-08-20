Обратная связь Пятница, 22 августа, 18:37
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Россия построит в космосе первую в мире платформу-дрон.

На земной орбите создадут суверенный технологический лагерь, которых будет состоять из шести модулей. Для этого построят первую в мире платформу-дрон. Ее работу будут полностью контролировать роботы. Подробнее

| Общественная жизнь

Алексей Текслер: российский триколор — это часть нашей героической истории.

История флага уходит далеко в прошлое. Подробнее

| Общественная жизнь

Пора перерабатывать!

В среду 27 августа 18:00-20:00 на площади Ленина справа от МФЦ состоится 59я акция "Разделяйка". На акции будет не только прием вторсырья, но и образовательная игра "Пора перерабатывать". Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 22.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Муха помогла гольфисту выиграть два миллиона долларов.

Насекомое нашло денежку для англичанина. Подробнее

| Общественная жизнь

Муха помогла гольфисту выиграть два миллиона долларов.

Насекомое нашло денежку для англичанина. Подробнее

| Общественная жизнь

Эксперты отмечают четкую экологическую позицию южноуральцев.

Пять проектов Челябинской области получили грант Президентского фонда природы. Участники Экспертного клуба Челябинской области попытались понять, как реализация экологических проектов поможет сохранить природное наследие региона. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 21.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Основа ядерного оружейного комплекса страны сконцентрирована в челябинских ЗАТО.

Основа ядерного оружейного комплекса страны сконцентрирована в челябинских ЗАТО.

Алексей Текслер: Южный Урал — колыбель атомной промышленности России. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Муха помогла гольфисту выиграть два миллиона долларов.

Муха помогла гольфисту выиграть два миллиона долларов.

Флитвуд занял четвертое место | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Британский гольфист Томми Флитвуд при помощи мухи выиграл более двух миллионов долларов на турнире BMW Championship в Мэрилэнде.

Во время прохождения одной из лунок мяч после удара британца остановился в миллиметрах от цели. Флитвуд в чудо не верил — спортсмен пошел, чтобы нанести удар. В этот момент мяч неожиданно упал в лунку.

Источник: https://vk.com/sovsport

Во время повтора вскрылись интересные подробности. Оказывается, на мяч села муха, пробежалась по нему, после чего он упал в лунку. Это вызвало смех у комментаторов.

Судьи посчитали, что мяч попал в лунку по правилам. По итогам турнира Флитвуд занял четвертое место и получил бонус в размере 1,45 миллиона долларов, также он выиграл 0,7 миллиона долларов призовых.

В 2024 году гольф впервые был включен в программу Олимпийских игр. Флитвуд в Париже выиграл серебряную медаль.

Информация предоставлена: https://74.ru/text/sport/2025/08/21/75848393/

2025-08-22PKT10:14:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, спорт, турнир, Мэрилэнд.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Ярмарка на рудниках 2025.
» Историческая победа в эстафете, рекорды и много медалей: как россияне выступили на ЧМ по водным видам спорта.
» Видеоинструкция по работе в новом личном кабинете РИР.
» Семь дней подряд Челябинскую область будут заливать дожди.
» Фестиваль «ЙогоЗа!» на горе Егоза 26.07.2025.
» Школьник из Кыштыма поблагодарил губернатора за помощь в восстановлении птичника.
» Рисунки на деревьях в детском парке Озерска.
» Ярмарка на рудниках 2025.
» Историческая победа в эстафете, рекорды и много медалей: как россияне выступили на ЧМ по водным видам спорта.
» Видеоинструкция по работе в новом личном кабинете РИР.
» Семь дней подряд Челябинскую область будут заливать дожди.
» Фестиваль «ЙогоЗа!» на горе Егоза 26.07.2025.
» Школьник из Кыштыма поблагодарил губернатора за помощь в восстановлении птичника.
» Рисунки на деревьях в детском парке Озерска.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги