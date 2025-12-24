Обратная связь Пятница, 26 декабря, 20:27
Общественная жизнь

В отдельные районы вернутся осадки.

Он будет работать ежедневно у нового комплекса «Метелица»

Сборник аутентичных рецептов разных регионов страны разработали специалисты Агентства стратегических инициатив.

Южноуральская красавица достигает 10 метров.

Южноуральская красавица достигает 10 метров.

Общественная жизнь

Южный ветер принесет потепление в Челябинскую область 26 декабря.

Южный ветер принесет потепление в Челябинскую область 26 декабря.

Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Южный ветер принесет потепление в Челябинскую область 26 декабря.

В отдельные районы вернутся осадки.

Сегодня, 26 декабря, мороз в Челябинской области смягчится. Ожидается, что к вечеру температура может подняться до −15°C и выше, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура поднимется до −13°C. Снега не ожидается. Ветер юго-западный, до 4 метров в секунду.

В Магнитогорске будет около −14°C и пасмурно.

В Аше пройдут слабые осадки. Градусники покажут около −13°C.

В Верхнеуральске ожидается около −16°C. Облачно. Ветер до 4 метров в секунду юго-западного направления.

В Снежинске воздух прогреется до −11°C. Небольшой снег.

В Карталах сегодня около −16°C, пасмурно и ветрено.

В целом столбики термометров в регионе поднимутся до −12...−17°C. Облачно с прояснениями, местами слабый снег. Ветер западного направления, от 3 до 8 метров в секунду с локальными усилениями до 13 метров в секунду.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/yuzhnyy-veter-prineset-poteplenie-v-chelyabinskuyu-oblast-26-dekabrya/

