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Ветреная погода ожидается в Челябинской области 30 апреля.

Утром прогнозируют заморозки, днем заметно потеплеет.

Сегодня, 30 апреля, осадков в Челябинской области не ожидается, но будет очень ветрено. Воздух может прогреться до +15°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидается около +14°C. День пройдет без погодных сюрпризов. Ветер западный, около 9 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске зафиксируются на +12°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер юго-западного направления, 11 метров в секунду.

Температура в Миассе также поднимется до +12°C. Пасмурно. Ветер юго-западный, 8 метров в секунду.

Градусники в Златоусте покажут около +10°C. Переменная облачность. Ветер юго-западного направления, 7 метров в секунду.

В Троицке и Еманжелинске потеплеет до +14°C. Облачно с прояснениями, без дождей. Ветер юго-западный, около 10 метров в секунду.

В Бредах установится пасмурная погода и +8°C. Ветер юго-западного направления, 8 метров в секунду.

В целом дневной прогрев в регионе составит от +10 до +15°C. Переменная облачность, существенных осадков быть не должно. Ветер западного направления, от 9 до 14 метров в секунду, порывы могут достигать 19 метров в секунду.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/vetrenaya-pogoda-ozhidaetsya-v-chelyabinskoy-oblasti-30-aprelya/