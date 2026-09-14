Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»
Третья неделя сентября пройдет при теплой погоде в Челябинской области.
Солнце прогреет воздух до +20 градусов.
Влияние циклона на погоду в Челябинской области с понедельника, 14 сентября, начнет ослабевать. В результате третья неделя месяца выдастся преимущественно теплой с небольшими дождями в отдельные дни. Рассказываем подробнее о погоде с 14 по 20 сентября.
Сегодня местами еще возможны дожди из-за влияния уходящего циклона. Но уже теплее — в некоторых районах до +17...+19 градусов. Вторник и среда ожидаются сухими и теплыми: воздух сможет прогреться до +20 градусов и выше.
В четверг, 17 сентября, синоптики прогнозируют небольшие осадки, которые принесет атмосферный фронт, связанный с юго-западным циклоном. Воздух остынет на 2—3 градуса. В выходные, предварительно, вернется теплая и сухая погода.
Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/