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Третья неделя сентября пройдет при теплой погоде в Челябинской области.

Третья неделя сентября пройдет при теплой погоде в Челябинской области.

Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Третья неделя сентября пройдет при теплой погоде в Челябинской области.

Солнце прогреет воздух до +20 градусов.

Влияние циклона на погоду в Челябинской области с понедельника, 14 сентября, начнет ослабевать. В результате третья неделя месяца выдастся преимущественно теплой с небольшими дождями в отдельные дни. Рассказываем подробнее о погоде с 14 по 20 сентября.

Сегодня местами еще возможны дожди из-за влияния уходящего циклона. Но уже теплее — в некоторых районах до +17...+19 градусов. Вторник и среда ожидаются сухими и теплыми: воздух сможет прогреться до +20 градусов и выше.

В четверг, 17 сентября, синоптики прогнозируют небольшие осадки, которые принесет атмосферный фронт, связанный с юго-западным циклоном. Воздух остынет на 2—3 градуса. В выходные, предварительно, вернется теплая и сухая погода.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/

2026-09-14PKT10:38:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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