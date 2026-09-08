Фото: ПУЛ74

Десница святителя Спиридона Тримифунтского впервые прибыла в Челябинск.

В Челябинск доставлена десница святителя Спиридона Тримифунтского. В аэропорту святыню встретили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла десница святителя Спиридона Тримифунтского 17 августа была доставлена из Греции в Россию. В общей сложности святыня посетит 13 городов. Челябинск стал одним из них: здесь десница будет находиться впервые — с 9 по 11 сентября в Кафедральном соборе Рождества Христова. Верующие смогут поклониться святыне в эти дни.

Святитель Спиридон Тримифунтский — один из наиболее почитаемых православных святых, известный как чудотворец и заступник. Принесение его десницы в Россию стало значимым событием для верующих по всей стране.

Нетленные мощи святителя Спиридона находятся в его храме на греческом острове Корфу. Прежде в Челябинскую область привозили только башмачок с ноги святого.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/