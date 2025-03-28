Фото: Челябинская епархия

Священник раскрыл тайну Животворящего Креста Господня, которому можно поклониться в челябинском храме.

В новом кафедральном соборе Рождества Христова в столице Южного Урала появился ковчег. В нем находится одна из величайших христианских реликвий — фрагмент Креста, на котором, как говорят, и был распят Иисус Христос.

— Частица Животворящего Креста будет выноситься для поклонения во время утренних и вечерних богослужений в соборе, в том числе на Страстной неделе, — отметил старший священник собора иеромонах Алексий.

«Губерния» уже сообщала, что в начале марта в новый кафедральный собор Челябинска доставили частицу Животворящего Креста Господня. Как рассказали в пресс-службе Челябинской епархии, эта реликвия считается одной из самых главных христианских святынь. Она помещена в реликварий в виде тернового венца Иисуса Христа.

Старший священник челябинского собора иеромонах Алексий в разговоре с корреспондентом «Первого областного» поведал историю обретения Креста Господня. После распятия Сына Божия место его смерти и погребения оставалось неизвестным на протяжении нескольких столетий. И только в IV веке мать императора Константина, предприняла поиски Креста Господня. Она обнаружила три креста, а для определения подлинного было совершено чудо: при прикосновении одного из крестов к умершему тот воскрес. После этого святая Елена и разделила Крест на части, отправив их в Рим и Константинополь. В дальнейшем частицы Креста распространились по различным христианским центрам.

— В середине святыни, которая к нам доставлена, мы видим две частицы, соединенные в форме креста. Это и есть частицы с Креста, на котором был распят Христос, — цитирует отца Алексия «Первый областной».

Добавим, что сейчас православные соблюдают Великий пост. Это самый строгий и продолжительный из всех постов. В этом году он продлится с 3 марта по 19 апреля. В видеоподкасте Сергея Филичкина «Человек в разрезе» на радио «Наука» кандидат медицинских наук, эндокринолог Жанна Тарасова рассказала, как пост влияет на здоровье. По ее мнению, изменение характера питания в это время должен определяться индивидуально, так как Великий пост в первую очередь имеет духовный смысл.

— Эндокринной системе пост приносит только пользу, — считает эндокринолог. — В это время ограничивается потребление многих продуктов, содержащих животные белки и жиры. Поэтому необходимо употреблять продукты, богатые растительным белком — грибы, фасоль, горох.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1132374/