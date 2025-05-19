Оперативная обстановка на 21.05.2025 год.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня среда 21 мая 2025 года.
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была + 12 ° С
• атмосферное давление 729 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 84 %
• ветер юго-западный 3-6 м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП пострадал 1 человек.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения, адреса, время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения
Музрукова 40 с 9 час до окончания
Горная 25 с 10час до окончания
К.Маркса 16-1п, К.Маркса 22-10п, Луначарского 1-6п,Луначарского 9-4п с 10 до 12 часов
2 В сетях электроснабжения
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления
Иртяшская 2, Музрукова 40 с 9 час до окончания
Горная 25 с 10час до окончания
К.Маркса 16-1п, К.Маркса 22-10п, Луначарского 1-6п, Луначарского 9-4п с 10 до 12 часов
К.Маркса 22-9,10п-ды с 12 до 14 часов
К.Маркса 32а-2п с 13 до 16 часов
К.Маркса 22-11п с 14 до 16 часов
Вниманию озерчан!
Наблюдается высокая активность клещей. Просьба ограничить посещение лесов, соблюдать меры личной безопасности, проводить тщательный осмотр после посещения леса, использовать репелленты против клещей.
1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 21 мая 2025 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди,
местами сильные, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, град. Ветер юго-западный, западный.
8-13 м/с, местами порывы 16-21 м/с. Температура воздуха
ночью +7, +12°, в горах и низинах до +4°, днём +18, +23°, в горах +15, +20°.
НЯ: 21 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, град,
порывы ветра до 21 м/с, ночью сильные дожди.
ОЯ: не прогнозируются.
Гидрологическая обстановка: ожидается, что в ближайшие дни уровни воды на большинстве рек будут понижаться, на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ, гидрологический режим может быть неустойчивым.
Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.
Лесопожарная обстановка:
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Прогнозируется возникновение 2-5 очагов лесных пожаров. На территории области будет действовать 3 и 4 классы пожарной опасности.
Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 140 обращений.
Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61134/