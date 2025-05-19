2025-05-21PKT09:46:00 | Новости Общественная жизнь Оперативная обстановка на 21.05.2025 год. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня среда 21 мая 2025 года. 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была + 12 ° С • атмосферное давление 729 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 84 % • ветер юго-западный 3-6 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП пострадал 1 человек. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения, адреса, время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Музрукова 40 с 9 час до окончания Горная 25 с 10час до окончания К.Маркса 16-1п, К.Маркса 22-10п, Луначарского 1-6п,Луначарского 9-4п с 10 до 12 часов 2 В сетях электроснабжения 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Иртяшская 2, Музрукова 40 с 9 час до окончания Горная 25 с 10час до окончания К.Маркса 16-1п, К.Маркса 22-10п, Луначарского 1-6п, Луначарского 9-4п с 10 до 12 часов К.Маркса 22-9,10п-ды с 12 до 14 часов К.Маркса 32а-2п с 13 до 16 часов К.Маркса 22-11п с 14 до 16 часов Вниманию озерчан! Наблюдается высокая активность клещей. Просьба ограничить посещение лесов, соблюдать меры личной безопасности, проводить тщательный осмотр после посещения леса, использовать репелленты против клещей. 1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 21 мая 2025 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, местами сильные, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, град. Ветер юго-западный, западный. 8-13 м/с, местами порывы 16-21 м/с. Температура воздуха ночью +7, +12°, в горах и низинах до +4°, днём +18, +23°, в горах +15, +20°. НЯ: 21 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, град, порывы ветра до 21 м/с, ночью сильные дожди. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая обстановка: ожидается, что в ближайшие дни уровни воды на большинстве рек будут понижаться, на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ, гидрологический режим может быть неустойчивым. Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется. Лесопожарная обстановка: НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Прогнозируется возникновение 2-5 очагов лесных пожаров. На территории области будет действовать 3 и 4 классы пожарной опасности. Агроклиматическая обстановка: в норме. Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений. Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются. 5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 140 обращений. Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61134/ kseniya.prikina 2025-05-21PKT09:46:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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