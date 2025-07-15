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Будет жарко и зрелищно: на соревнования в Челябинске ждут сильнейших яхтсменов страны.

Парусные гонки пройдут в акватории Шершневского водохранилища.

В этом году этапы Всероссийских соревнований MX700 уже прошли в Геленджике и Ижевске — гонки в Челябинске обещают быть самыми массовыми

Источник: яхт-клуб «ТвояПривилегия»

Челябинск вновь соберет сильнейших яхтсменов страны. Уже в эту пятницу в яхт-клубе «ТвояПривилегия» на территории всесезонного мультикурорта «ФанПарк» стартуют Всероссийские соревнования на яхтах класса МХ700. С 18 по 20 июля просторы Шершневского водохранилища будут бороздить легкие и маневренные белоснежные парусники. Это уже третий этап престижной межрегиональной серии регат, которая стартовала весной в Геленджике и продолжилась в июне в Удмуртии. Финальная гонка сезона пройдет в сентябре во Владивостоке, и пока что именно Челябинск бьет рекорды по числу участников.

На старт в акватории Шершневского водохранилища выйдут яхтсмены со всей России — от Дальнего Востока до Санкт-Петербурга. Уже зарегистрировались 17 сильных команд, представляющих 14 городов. Организаторы ожидают, что список еще пополнится, в том числе за счет местных участников.

— Исторически сложилось, что на Урале много сильных, высококвалифицированных яхтсменов, активно выступающих на соревнованиях разного уровня, — объясняет рекордную явку управляющий и генеральный директор яхт-клуба «ТвояПривилегия» Александр Екимов. — Плюс Челябинск территориально удобен по логистике. Наши гости увидят минимум два челябинских экипажа: команду ProParus74, победителей чемпионата УрФО, и лидеров клубных регат — команду «Александрия», а также несколько экипажей из Екатеринбурга.

Будет зрелищно и жарко.

Прошлым летом участникам третьего этапа Кубка Ассоциации MX700 в Челябинске особенно повезло — в дни соревнований было солнечно и достаточно ветрено. Ближайшие выходные, если верить прогнозам, тоже будут теплыми, без осадков и с умеренным ветром — самое то для парусного спорта. Впрочем, участники Кубка Ассоциации привычны к любым капризам погоды. Этой весной в Геленджике, к примеру, гонки пришлось начинать под дождем и в штиль, но вскоре уже яхтсмены боролись с порывами ветра до 22 узлов.

Участников ждут захватывающие и динамичные гонки с пересадками. Особенность соревнований класса MX700 — строго одинаковые условия для всех: организаторы предоставляют яхты с идентичными парусами и фиксированными настройками мачт, которые нельзя менять в ходе регаты. В собственном флоте яхт-клуба «ТвояПривилегия» — 12 таких яхт-красавиц, уже не раз испытанных в деле.

Яхт-клуб расположен на территории строящегося «ФанПарка», который станет одним из самых масштабных загородных курортов страны. Всего за год работы здесь прошло уже немало крупных событий. Сразу после того, как на Шершнях впервые состоялся этап кубка класса MX700, Челябинску официально отдали право проводить кубок России.

Прошлой осенью успешно состоялся первый официальный чемпионат Челябинской области: зрелищные гонки транслировали на популярных спортивных каналах, а участники со всей России и Белоруссии высоко оценили и саму акваторию, и уровень организации, и уральское гостеприимство.

Совсем недавно в акватории Шершней проходил чемпионат УрФО в классе яхт MX700. Теперь на очереди — третий этап всероссийского кубка

— Этот сезон для нас очень насыщенный, — добавляет Александр Екимов. — Помимо Кубка ассоциации MX700, до октября в яхт-клубе «ТвояПривилегия» планируем принять этап всероссийских соревнований молодежи — студенческой парусной лиги, а также чемпионат Челябинской области по яхтингу. Во время нынешней регаты традиционно встретимся с представителями Ассоциации класса MX700, чтобы обсудить перспективы проведения в Челябинске и других всероссийских кубков.

Информация предоставлена:https://74.ru/text/sport/2025/07/16/75725894/