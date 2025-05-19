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Деньги и награды: что даст государство многодетным родителям в 2025 году.

И как это получить.

В этом материале рассказываем, на какие пособия могут рассчитывать многодетные семьи в 2025 году

В последнее время, на фоне постоянного обсуждения демографических проблем, власти стали особое внимание уделять многодетным семьям. В 2024 году их статус закрепили на федеральном уровне, много говорят и о мерах поддержки для таких семей, список которых периодически обновляют. В этом материале — все актуальные меры поддержки многодетных семей, которые действуют в 2025 году по всей России.

По указу президента, многодетной считается семья с тремя детьми или большим их количеством. Меры соцподдержки предоставляют до совершеннолетия старшего ребенка. Если после совершеннолетия ребенок продолжает обучение очно, то срок продлевается до окончания учебы, но есть потолок — 23 года.

Выплаты и пособия

На федеральном уровне не предусмотрены отдельные пособия для многодетных семей, но они могут получать те же выплаты, что и любая другая семья с детьми.

Выплаты на детей до трех лет.

Пособие на детей до трех лет до недавнего времени можно было получать только на первого и второго ребенка, теперь же правила изменились и очередность рождения детей не имеет значения. Таким образом многодетные семьи могут получать выплату и на третьего, и на последующих детей.

Есть несколько условий. Во-первых, пособие назначают семьям с доходами ниже двух прожиточных минимумов на человека в месяц. Для расчетов берется ПМ на душу населения, в 2025 году среднем по России он составляет 17 733 рубля в месяц, то есть пособие полагается семьям с доходом меньше 35 446 рублей на человека. Но это усредненный показатель, в каждом регионе прожиточный минимум отличается, актуальные данные можно найти на сайте Социального фонда.

Во-вторых, пособие выплачивают из средств материнского капитала, соответственно, на его счету должны оставаться деньги.

Размер выплаты на детей до трех лет из средств материнского капитала равен детскому прожиточному минимуму. Он так же колеблется от региона к региону, а в среднем по России составляет 17 201 рубль. Подробнее об этом пособии мы рассказывали ранее.

Единое пособие.

Единое, или, как его еще называют, универсальное пособие могут получать семьи с доходом ниже одного прожиточного минимума на человека. При этом чем меньше доход — тем больше будет пособие. Минимальное пособие — 50% детского прожиточного минимума в регионе. Если этого не хватает, чтобы семья переступила черту бедности, — 75%, а если и этого мало — 100%. Оформить выплату можно на каждого несовершеннолетнего ребенка. Если семья уже получает это пособие, то на новорожденного ребенка оно будет оформлено автоматически.

С 2025 года при назначении этого пособия действует «правило 4 МРОТ»: минимальный годовой доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее 4 минимальных размера оплаты труда. В 2025 году МРОТ составляет 22 440 рублей, соответственно годовой доход каждого взрослого должен быть 89 760 рублей или больше. В случае многодетных семей это правило применяется только к одному из родителей.

Для назначения единого пособия применяется также комплексная оценка нуждаемости, которая учитывает наличие движимого и недвижимого имущества. Подробную информацию можно найти на сайте СФР.

Налоговые вычеты.

Многодетные родители, как, впрочем, и остальные, могут воспользоваться стандартными налоговыми вычетами на детей. В 2025 году они были увеличены, и сейчас налоговый вычет на первого ребенка составляет 1400 рублей, на второго — 2800, на третьего и последующих — 6000 рублей. Для первого получения такого вычета нужно будет предоставить документы работодателю, в дальнейшем он будет назначаться автоматически.

Для многодетных семей на федеральном уровне предусмотрены дополнительные налоговые вычеты по имущественному и земельному налогу. Они предоставляются автоматически, в беззаявительном порядке.

Земельный налог.

Для многодетных семей предусмотрено уменьшение налоговой базы по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 метров квадратных площади одного земельного участка. Соответственно, если семье принадлежит 14 соток земли, то заплатить налог ей нужно будет только с восьми.

Имущественный налог

Налог на жилье многодетные семьи тоже могут платить в уменьшенном размере. Размер налоговой базы в этом случае будет зависеть от количества детей: за каждого ребенка ее уменьшают на величину кадастровой стоимости 5 квадратных метров общей площади квартиры или 7 квадратных метров дома. То есть если семье с тремя детьми принадлежит квартира размером 45 квадратных метров, то налог насчитают только на 30 из них.

Субсидия на погашение ипотеки.

Семьи с тремя и более детьми могут получить от государства субсидию на погашение ипотеки, максимальный размер — 450 тысяч рублей. Эти деньги могут пойти только на закрытие уже имеющейся ипотеки, то есть в качестве первого взноса их использовать нельзя.

Стоит учитывать, что если долг по ипотеке окажется меньше 450 тысяч рублей, то получить остаток на руки или отложить до следующей покупки квартиры нельзя. Субсидию предоставляют только один раз — если в дальнейшем многодетная семья снова возьмет ипотеку, то вновь рассчитывать на эту меру поддержки не сможет.

Оформить субсидию могут не все многодетные семьи, обязательное условие — как минимум один из детей должен быть рожден в 2019 году или позже. На семьи, в которых младший родился до 2019 года, эта мера поддержки не распространяется.

Подать заявление можно непосредственно в банке, где у вас ипотека, а можно — через личный кабинет на «Госуслугах».

Награды и звания.

Семьи с большим количеством детей могут также рассчитывать на государственные награды и звания, которые также сопровождаются выплатами. Родителям четырех детей вручается медаль ордена «Родительская слава», а мамам и папам, в семьях которых воспитывается от семи детей, — сам орден. Награжденные медалью получают единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей, орденом — 500 тысяч рублей.

Женщинам, которые родили и воспитали десятерых детей, присваивается звание «Мать-героиня», которое относится к высшим государственным званиям. Этот статус можно получить после того, как младшему из детей исполнится 1 год. Женщине, получившей звание «Мать-героиня», полагается единовременная выплата в размере одного миллиона рублей.

Порядок присвоения звания или вручения награды предполагает, что к ним должны представить — то есть по собственному заявлению родители получить их не могут. Кого выдвинуть для награждения орденом, решает орган местного самоуправления, который при принятии решения будет учитывать не только факт наличия нужного количества детей, но и социальную ответственность родителей. К примеру, они должны вести здоровый образ жизни и показывать пример поведения в обществе.

А что еще?

Регионы имеют право самостоятельно устанавливать дополнительные льготы и выплаты для многодетных семей. Это может быть компенсация за покупку школьной формы, бесплатный проезд в общественном транспорте, первоочередное зачисление в детский сад, снижение транспортного налога, бесплатные земельные участки и так далее. Полный список льгот и выплат, которые актуальны для вашей семьи, можно узнать в местных органах соцзащиты.

Информация предоставлена:https://74.ru/text/family/2025/05/21/75476747/