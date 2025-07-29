Обратная связь Четверг, 31 июля, 16:41
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

«Зоопарк» в детском парке.

21-23 июля новые рисунки появились в детском парке. В парке появилось еще 14 рисунков стараниями 9 художников. Подробнее

| Общественная жизнь

В Верхнем Уфалее у Детской школы искусств сделают музыкальный забор.

В Верхнем Уфалее у Детской школы искусств сделают музыкальный забор. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинские боксеры взяли три золота в Европе, соперники рыдали.

В соревнованиях участвовали спортсмены из 20 стран. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка на 31.07.2025 год.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

ЙогоЗа на горе Егоза: положительный опыт и зарождение новой традиции.

26 июля 2025 года у подножия горы Егоза состоялся йога-фестиваль "ЙогоЗа", который объединил около 60 участников из Челябинска, Озерска, Кыштыма и Снежинска. Подробнее

| Общественная жизнь

«Некоторым мамам-кукушкам можно поучиться»: в Челябинске кошка усыновила бельчонка.

«Некоторым мамам-кукушкам можно поучиться»: в Челябинске кошка усыновила бельчонка. Смотрим самое милое видео. Подробнее

| Общественная жизнь

Своя «Магнитная долина» появится в Челябинской области.

Студгородок построят в Магнитогорске по инициативе Алексея Текслера. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка на 30.07.2025 год.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

В августе южноуральцы увидят парад планет и сто метеоров в час.

В августе южноуральцы увидят парад планет и сто метеоров в час. Подробнее
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Сергей Гергенрейдер: прогулочная зона по берегу Иртяша подчеркнёт уникальность нашего города.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 01.07.2025 г.
» В Озерске прошёл главный городской «Выпускной со школой Росатома».
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа 04.07.25 г.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа 02.07.25 г.
» В Озерске продолжается обновление дворовых территорий.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 07.07.25 г.
» Сергей Гергенрейдер: прогулочная зона по берегу Иртяша подчеркнёт уникальность нашего города.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 01.07.2025 г.
» В Озерске прошёл главный городской «Выпускной со школой Росатома».
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа 04.07.25 г.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа 02.07.25 г.
» В Озерске продолжается обновление дворовых территорий.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 07.07.25 г.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги