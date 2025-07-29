ЙогоЗа на горе Егоза: положительный опыт и зарождение новой традиции.

Фото: Горнолыжный комплекс Егоза / Кыштым

Основной целью фестиваля было познакомить участников с многообразием видов йоги и расширить представление о ней. Ведь йога — это не только ассаны на коврике, но и целый спектр различных способов саморазвития, оздоровления, расслабления и просто перезагрузки. Что в условиях городской суеты и постоянного стресса особенно ценно.

Мастера представили уникальные практики и мастер-классы, на которые не так просто записаться в городе. Участники могли испытать различные виды медитаций, включая медитацию под звуки гонга, познакомиться с мобильной йогой, системой цигун, танцевальными практиками, нейрографикой, а также с трансформационными играми, чайной церемонией и гвоздестоянием.

Для детей была организована творческая программа. "ЙогоЗа" дал возможность людям объединится, обменятся опытом и знаниями, открыть для себя новые горизонты и просто отдохнуть.

Фестиваль был организован на горе Егоза впервые, и в сжатые сроки, чтобы уложиться в немногочисленные теплые дни этого лета. Несмотря на все риски, он прошел успешно. Это подтверждают счастливые лица гостей, положительные отзывы и их желание приехать еще раз. По мнению организаторов — клуба "Мобильная йога" и горнолыжного комплекса "Егоза" — формат доказал свою востребованность, и теперь есть все условия для того, чтобы сделать его регулярным.

"ЙогоЗа" на горе Егоза, да любые другие похожие мероприятия — это не только возможность погрузиться в атмосферу гармонии и покоя, но и шанс стать частью сообщества, которое стремится к духовному и физическому развитию. Надеемся, что такие мероприятия будут проходить и будут способствовать укреплению связей между людьми, принося им радость и спокойствие.

Информация предоставлена: https://vk.com/glk_egoza?w=wall-79156140_15278