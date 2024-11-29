На Егозе стартует горнолыжный сезон 2024//25!

Если вы любите зиму и активный отдых, то наверняка задавались вопросом, когда же наконец-то откроется Егоза? Наш местный и любимый многими горнолыжный комплекс "Егоза"!

Буквально несколько часов назад стало известно, что открытие состоится... уже завтра!

Комплекс ждет своих постоянных и новых гостей: 16 и 17 ноября с 10:00 до 17:00.

Как сообщает заместитель директора Егозы по вопросам маркетинга Елена Санникова, в эти выходные будут работать трасса "Спортивная" (нижняя часть) и подъёмник "Эгоист" (тарелочный). А также: прокат, служба инструкторов,и новая точка питания - кафе 613 (от любимой и известной в Кыштыме сети "Добрая кухня").

График работы на следующей неделе и то, какие трассы и подъёмники сотрудники Егозы успеют запустить, пока уточняется.

Поскольку завтра будет работать только та часть комплекса, которая, как правило, пользуется популярностью у новичков, руководство решило запустить несколько акций:

Первый час подъёмник "Эгоист" будет работать бесплатно, т.е. 16 ноября с 10:00 до 11:00.

Также в течение 16 ноября можно будет бесплатно воспользоваться прокатом снаряжения. По акции можно взять 1 комплект снаряжения для 1 человека на 1 час .

Соответственно, все желающие, кто только начинает кататься на лыжах или борде, а также те, кто хочет просто размяться после перерыва, смогут открыть сезон на Егозе на выгодных условиях.