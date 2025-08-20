Фото: РАЗДЕЛЯЙКА Озерск

В среду 27 августа 18:00-20:00 на площади Ленина справа от МФЦ состоится 59я акция "Разделяйка".

На акции будет не только прием вторсырья, но и образовательная игра "Пора перерабатывать".

Ребятам и взрослым удастся наглядно увидеть этапы переработки разных категорий вторсырья благодаря учебному пособию Центра экономии ресурсов, которое организаторы акции приобрели при поддержке грантового конкурса "Росатом - территория здоровья и добра"

Категории приема вторсырья см. в альбоме: https://vk.com/album-69416037_211920204

На Разделяйке также состоится благотворительный сбор кормов и утеплителей для приюта "Линда".

Можно принести: крупы, сухие и влажные корма для собак и кошек, особенно важны влажные, старые одеяла, пеленки, хб футболки и постельное белье, моющие средства, лекарства (хлогексидин, шприцы и т. д).

Регистрация для волонтеров: https://dobro.ru/event/11302509

Информация предоставлена: https://vk.com/eco_oz