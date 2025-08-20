Обратная связь Пятница, 22 августа, 18:37
Россия построит в космосе первую в мире платформу-дрон.

На земной орбите создадут суверенный технологический лагерь, которых будет состоять из шести модулей. Для этого построят первую в мире платформу-дрон. Ее работу будут полностью контролировать роботы. Подробнее

Алексей Текслер: российский триколор — это часть нашей героической истории.

История флага уходит далеко в прошлое. Подробнее

Пора перерабатывать!

В среду 27 августа 18:00-20:00 на площади Ленина справа от МФЦ состоится 59я акция "Разделяйка". На акции будет не только прием вторсырья, но и образовательная игра "Пора перерабатывать". Подробнее

Оперативная обстановка 22.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

Муха помогла гольфисту выиграть два миллиона долларов.

Насекомое нашло денежку для англичанина. Подробнее

Эксперты отмечают четкую экологическую позицию южноуральцев.

Пять проектов Челябинской области получили грант Президентского фонда природы. Участники Экспертного клуба Челябинской области попытались понять, как реализация экологических проектов поможет сохранить природное наследие региона. Подробнее

Оперативная обстановка 21.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

Основа ядерного оружейного комплекса страны сконцентрирована в челябинских ЗАТО.

Алексей Текслер: Южный Урал — колыбель атомной промышленности России. Подробнее
Пора перерабатывать!

Пора перерабатывать!

Фото: РАЗДЕЛЯЙКА Озерск

В среду 27 августа 18:00-20:00 на площади Ленина справа от МФЦ состоится 59я акция "Разделяйка".

На акции будет не только прием вторсырья, но и образовательная игра "Пора перерабатывать".

Пора перерабатывать!

Ребятам и взрослым удастся наглядно увидеть этапы переработки разных категорий вторсырья благодаря учебному пособию Центра экономии ресурсов, которое организаторы акции приобрели при поддержке грантового конкурса "Росатом - территория здоровья и добра"

Категории приема вторсырья см. в альбоме: https://vk.com/album-69416037_211920204

На Разделяйке также состоится благотворительный сбор кормов и утеплителей для приюта "Линда".

Можно принести: крупы, сухие и влажные корма для собак и кошек, особенно важны влажные, старые одеяла, пеленки, хб футболки и постельное белье, моющие средства, лекарства (хлогексидин, шприцы и т. д).

Регистрация для волонтеров: https://dobro.ru/event/11302509

Информация предоставлена: https://vk.com/eco_oz

