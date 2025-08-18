Обратная связь Среда, 20 августа, 03:22
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинской области в этом году ожидается рекордный урожай яблок.

В Челябинской области в этом году ожидается рекордный урожай яблок.

Он будет вдвое больше прежнего. Подробнее

| Общественная жизнь

Лайфхаки от «Разделяйки».

19 июля 2025 состоялась 58я акция "Разделяйка" в Озерске. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинск вышел в финал голосования за звание «Культурная столица 2027 года».

Финалистами стали восемь российских городов, которые набрали наибольшее число голосов жителей страны. Теперь каждый из них разработает специальную программу, которую нужно будет презентовать в Москве. Подробнее

| Общественная жизнь

Евгений Цыганов и Полина Агуреева выступят в Челябинске с «Бесприданницей».

Спектакль привезут в драмтеатр на «Большие гастроли». Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 18.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 18.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 14.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Сварщик в Миассе создает 3-метрового металлического Цоя.

На струнах огромной гитары можно будет даже сыграть. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Лайфхаки от «Разделяйки».

Лайфхаки от «Разделяйки».

Фото: РАЗДЕЛЯЙКА Озёрск

Под теплым солнышком так приятно не только заботиться о природе, но и изучать ее. Месяц назад юные разделяйщики вернулись из экологического лагеря на Тургояке и привезли с собой новых питомцев. 19 июля 2025 состоялась 58я акция "Разделяйка" в Озерске.

Лайфхаки от «Разделяйки».

На образовательной площадке мы любовались в микроскоп прекрасной гидрой из озера Тургояк и поиграли в биологическую викторину. Кстати, пресноводную гидру можно легко найти на обратной стороне листьев кувшинок и других водных растений, а питаться она любит водными рачками (дафнии, циклопы). Наблюдение за гидрой может стать прекрасным летним занятием для детей, ведь ее отлично видно и без микроскопа.

Лайфхаки от «Разделяйки».

Лайфхак от "Разделяйки" 

Продолжаем делиться с вами работающими экологическими практиками. Участники наших акций очень расстроились, когда наши переработчики отказались принимать дробные категории упаковок C/LDPE, C/PP и дойпаки.

Для нас единственным решением пока служит замена некоторых маленьких упаковок на большие – например, мы теперь покупаем средства для стирки в 1 канистре вместо 5 мягких упаковок дойпак. Канистра перерабатывается, мы экономим и время, и деньги – большая упаковка всегда обходится дешевле.

Итоги акции: 

58 семей-участниц, акция "Дай лапу, друг!". Отдельно от души благодарим наших участников. Кыштымскому котохоспису, пострадавшему от пожара, мы собрали две легковые машины корма и нужных вещей - даже кучу кастрюль и две электроплитки. Пусть у вас все наладится, ребята!

В 2025 году наша акция проходит при поддержке грантового конкурса "Росатом - территория здоровья и добра", победителем которого стал проект лицея №23. На эти средства закуплены мешки, спилс-карты России, перчатки и настольные игры для акции! Спасибо Росатому от "Разделяйки"!!!

Благодарим за поддержку наших постоянных партнеров:

ООО "Уралрегионстрой"

команды проектов "Разделяйка" в г. Касли и Челябинск

ИП Прохорова

Ждём вас на нашей следующей акции в августе!

Информация предоставлена: https://vk.com/eco_oz

2025-08-18PKT12:11:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, экологический лагерь, забота о природе и животных.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Ярмарка на рудниках 2025.
» Историческая победа в эстафете, рекорды и много медалей: как россияне выступили на ЧМ по водным видам спорта.
» Видеоинструкция по работе в новом личном кабинете РИР.
» Семь дней подряд Челябинскую область будут заливать дожди.
» Школьник из Кыштыма поблагодарил губернатора за помощь в восстановлении птичника.
» Фестиваль «ЙогоЗа!» на горе Егоза 26.07.2025.
» Рисунки на деревьях в детском парке Озерска.
» Ярмарка на рудниках 2025.
» Историческая победа в эстафете, рекорды и много медалей: как россияне выступили на ЧМ по водным видам спорта.
» Видеоинструкция по работе в новом личном кабинете РИР.
» Семь дней подряд Челябинскую область будут заливать дожди.
» Школьник из Кыштыма поблагодарил губернатора за помощь в восстановлении птичника.
» Фестиваль «ЙогоЗа!» на горе Егоза 26.07.2025.
» Рисунки на деревьях в детском парке Озерска.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги