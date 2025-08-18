Лайфхаки от «Разделяйки».

Фото: РАЗДЕЛЯЙКА Озёрск

Под теплым солнышком так приятно не только заботиться о природе, но и изучать ее. Месяц назад юные разделяйщики вернулись из экологического лагеря на Тургояке и привезли с собой новых питомцев. 19 июля 2025 состоялась 58я акция "Разделяйка" в Озерске.

На образовательной площадке мы любовались в микроскоп прекрасной гидрой из озера Тургояк и поиграли в биологическую викторину. Кстати, пресноводную гидру можно легко найти на обратной стороне листьев кувшинок и других водных растений, а питаться она любит водными рачками (дафнии, циклопы). Наблюдение за гидрой может стать прекрасным летним занятием для детей, ведь ее отлично видно и без микроскопа.

Лайфхак от "Разделяйки"

Продолжаем делиться с вами работающими экологическими практиками. Участники наших акций очень расстроились, когда наши переработчики отказались принимать дробные категории упаковок C/LDPE, C/PP и дойпаки.

Для нас единственным решением пока служит замена некоторых маленьких упаковок на большие – например, мы теперь покупаем средства для стирки в 1 канистре вместо 5 мягких упаковок дойпак. Канистра перерабатывается, мы экономим и время, и деньги – большая упаковка всегда обходится дешевле.

Итоги акции:

58 семей-участниц, акция "Дай лапу, друг!". Отдельно от души благодарим наших участников. Кыштымскому котохоспису, пострадавшему от пожара, мы собрали две легковые машины корма и нужных вещей - даже кучу кастрюль и две электроплитки. Пусть у вас все наладится, ребята!

В 2025 году наша акция проходит при поддержке грантового конкурса "Росатом - территория здоровья и добра", победителем которого стал проект лицея №23. На эти средства закуплены мешки, спилс-карты России, перчатки и настольные игры для акции! Спасибо Росатому от "Разделяйки"!!!

Благодарим за поддержку наших постоянных партнеров:

ООО "Уралрегионстрой"

команды проектов "Разделяйка" в г. Касли и Челябинск

ИП Прохорова

Ждём вас на нашей следующей акции в августе!

