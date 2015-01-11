«Зоопарк» в детском парке.

В этот раз в сюжетах очень много разных животных – настоящий зоопарк: лев и черепаха, бобрёнок, лисенок Людвиг Четырнадцатый и его подружка цыпленок Тутта Карлссон, медведь, мудрая Сова, морские обитатели. Не обошлось и без прекрасных пейзажей и даже персонажей анимэ. О том, как это было, смотрите следующее видео:

В 2025 году проект реализуется при поддержке гранта «Росатом — территория здоровья и добра». Ребята с нетерпением ждут хорошей погодки, чтобы продолжить!

Информация предоставлена: https://vk.com/eco_oz