Фото: Кирилл Садыков, ИА «Первое областное»

В города и села Южного Урала приходят новые сети и газ.

Регион обновляет коммунальную инфраструктуру, усиливает аварийные службы и готовится к зиме.

В Челябинской области продолжается масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры по программе «Большой ремонт 74». Регион создает современную и надежную систему, которая обеспечивает комфорт жителей и дает территориям стимул для развития, отметил в своем канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Прямо сейчас реализуются крупные стройки: для Коркино прокладывают магистральный водовод, а в Магнитогорске реконструируют очистные сооружения. Параллельно специалисты активно работают в селах: прокладывают новые газопроводы и модернизируют водоснабжение.

В коммунальную инфраструктуру региона вложили более 13 миллиардов рублей. В 2025 году отремонтировали более 480 километров сетей тепла и воды, построили более 250 километров газопроводов — так газ пришел в 22 новых поселка. Также в семи муниципалитетах региона построили и обновили 9 котельных. В 2026 году 85 проектов, по итогам которых должны построить и заменить более 200 километров сетей водо-, тепло- и газоснабжения. Уже завершены работы по газификации в Агаповском, Аргаяшском и Еткульском округах, обновлена насосная станция в Красногорском, завершен капремонт водопровода в Симе, заменен участок коллектора канализации в Златоусте.

Прямо сейчас завершается строительство и капремонт почти 118 километров сетей. Самые масштабные проекты: водопроводы Октябрьский, Коркинский, в селе Шабурово и поселке Дегтярка. Также почти готовы газопроводы в Кунашакском, Сосновском и Карталинском округах.

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