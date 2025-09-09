Обратная связь Четверг, 11 сентября, 11:41
Общественная жизнь

 Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

За лето Челябинская область обновила километры дорог и коммунальных сетей.

Очередное лето закончилось, оставив после себя теплые воспоминания и… ощутимые результаты. В Челябинской области скучать было некогда: кипела работа по подготовке к грядущей зиме — обновлялись коммуникации, возводились новые котельные. Параллельно преображались общественные пространства, становясь современными местами отдыха и развлечений. И конечно, не забыли о социальной сфере. «Губерния» подвела итоги летнего сезона и собрала топ-4 значимых достижений Челябинской области в 2025 году.

1. Отремонтировали свыше 360 километров дорог.

В этом году Челябинская область поставила амбициозную задачу — отремонтировать и построить свыше 725 километров дорог, включая 240 километров по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Полномасштабный дорожный сезон стартовал 1 мая, и сегодня он продолжается. По данным на начало августа, дорожники сумели обновить свыше 360 километров автодорог. Одним из наиболее значимых дорожных проектов стала новая автомобильная дорога в Магнитогорске, которая соединила несколько жилых микрорайонов и поселков, где развивается индивидуальное жилищное строительство. Дорога проходит по улице Радужной от пересечения шоссе Западного и проезда от улицы Зеленый Лог до проспекта Карла Маркса.

Стоит отметить, что дорог в Челябинской области будет отремонтировано больше, чем запланировано. Ряд муниципалитетов этим летом получил деньги на проведение дополнительных дорожных работ осенью. Так, например, в Еманжелинском районе в сентябре заасфальтируют виадук на отвороте федеральной трассы в сторону поселка Борисовка.

2. Заменили более 117 километров аварийных труб

Все весну и лето в Челябинской области активно ремонтировали теплосети и строили котельные по программе «Большой ремонт 74». Планы на этот год — обновить свыше 480 километров ветхих сетей, реализовать 125 проектов по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту. На прошедшем в августе областном совещании стало известно, что уже больше 117 километров труб заменено, сдано 43 объекта, а еще 15 находится на финальной стадии работы.

Приведем лишь несколько примеров реализованных проектов по программе «Большой ремонт 74». В поселке Увельском благодаря замене аварийного коллектора удалось решить острую экологическую проблему. Ранее в случае аварии нечистоты изливались не только на земли Увельского округа, но и на территории Южноуральска. Также скоро в поселке Метлино Озерска вместо устаревшей котельной начнет работать современная, работы ведутся с опережением графика.

3. Построили социальные объекты для души и здоровья.

В Челябинской области в течение этого лета продолжали ремонтировать, строить и открывать новые социальные объекты. Так, например, в поселке Роза появился долгожданный Дом культуры «Победа», о котором жители просили губернатора во время прямой линии в декабре 2023 года. ДК стал центром творчества для всех: в нем работают кружки и коллективы для детей, молодежи и пенсионеров. А в селе Алабуга Красноармейского округа открылась обновленная библиотека. Пространство стало комфортнее и заметно преобразилось, теперь здесь установлены новые стеллажи, оборудованы зоны для чтения, появилось место для встреч и мероприятий.

Также в территориях Челябинской области открылись и новые медицинские учреждения. К примеру, в одном лишь Сосновском округе построили пять новых фельдшерско-акушерских пунктов. Уже в ближайшее время они начнут работать в селе Большое Баландино, поселках Биргильда, Вавиловец, Высокий и Малая Сосновка.

4. Открыли новые скверы, набережные и площадки.

Активными темпами идет благоустройство общественных пространств на Южном Урале. В этом году в регионе появится 148 новых точек притяжения. Работы уже завершены на многих объектах. Так, например, в августе новый сквер с качелями и фонтаном появился в поселке Дружном Кунашакского округа. А в июле набережная с экотропой и «Великим Полозом» появилась на озере Серебры в Карабаше. Кроме того, в селах Селезни и Бижеляк Озерска прошедшим летом благоустроили детские площадки. На них уже появились песочницы, качели, лавочки. Территории соответствуют современным стандартам безопасности.

— В этом году только по программе формирования комфортной городской среды мы выделили вместе с федеральным центром почти миллиард рублей всем 43 муниципалитетам на благоустройство 148 общественных и дворовых пространств. Когда я приезжаю в города и районы, несколько раз в неделю бываю в разных муниципалитетах, то всегда одним из первых обсуждаем вопрос о реализации этих проектов, работы по благоустройству в рамках наших программ по формированию комфортной городской среды, инициативному бюджетированию. Особое внимание обращаем на качество выполненных работ, — акцентировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер на прошедшем августовском совещании.

Мнение экспертов.

«Курс развития нашего региона — это визуализация курса губернатора»

Комментируя достижения, которых добивается Челябинская область в любой сфере — от экономики и промышленных успехов до ЖКХ и благоустройства — представители «Экспертного клуба Челябинской области» отмечают, что курс развития нашего региона — это визуализация курса губернатора. Так, например, говорит представитель Агентства политических и экономических коммуникаций Андрей Лавров. Политолог Александр Мельников добавляет, что всю конкретику и актуальную повестку диктует именно «Курс Текслера» как консенсусная программа развития региона, уже опирающаяся на поддержку, полученную по итогам прошлогодних губернаторских выборов.

— Тот курс, который был взят главой региона более пяти лет назад, продолжен. Причем в том же темпе и в той же логике действий. И важно, что курс развития Челябинской области, реализуемый Алексеем Текслером, полностью поддерживается федеральным центром, — соглашается журналист «Полит74», политолог Матвей Зайковский.

