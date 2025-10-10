Мозг-обманщик и закон сохранения энергии: челябинский диетолог рассказала, что мешает нам худеть.

Обратная связь Вторник, 14 октября, 18:19
Фото: ИА «Первое областное»

И почему «отрезать полжелудка» не панацея.

«Я ничего не ем и толстею». «У меня гормоны». «Это обмен веществ замедлился». Знакомые фразы? Мы произносим их каждый день, оправдывая лишние килограммы. Но что, если это не оправдание, а симптомы настоящей эпидемии, которая уже здесь? В День борьбы с ожирением поговорили с челябинским диетологом Еленой Афониной о простой арифметике, которая мешает нам стройнеть. Но следуем традиции всех худеющих мира «начинать с понедельника», поэтому делимся выжимкой нашей беседы именно сегодня.

«России не просто грозит эпидемия ожирения — она уже здесь, параллельно с диабетом второго типа», — заявляет Елена Афонина, главный диетолог областного Минздрава.

От ожирения, по медицинской статистике, страдает каждый четвертый россиянин. И это не просто лишний вес, о котором мы говорим, стоя перед зеркалом. Ожирение — это официальный медицинский диагноз, хроническое заболевание, ведущее к серьезным осложнениям. Особенно тревожно, что эта волна накрывает детей и подростков.

Тянет на вредное? — это не слабая воля , это химия.

Впрочем, виноваты в наборе веса не только лень и холодильник. Наш мозг стал заложником «гипервкусной» еды.

«Вот эти все так называемые гипервкусные продукты — они как бы накручивают наши точки удовольствия. Мозгу же приятно, когда нам хорошо. Мы съедаем кусочек тортика, и этот кусочек — прямо ну бальзам», — объясняет Елена Валерьевна.

Фастфуд, сладости и полуфабрикаты с усилителями вкуса обеспечивают мощный выброс дофамина — гормона удовольствия. Мозг требует повторения. В этот момент он не думает о будущем диабете или проблемах с суставами. Он хочет «бальзама» здесь и сейчас. И очень трудно не пойти у него на поводу.

Жестокая арифметика. Почему не работают мучения в зале.

В основе всего — неумолимый закон сохранения энергии.

«К сожалению, если мы съедим больше и не потратим, все излишки у нас отложатся»,— говорит Елена Афонина.

К тому же, по словам диетолога, мы часто переоцениваем свои подвиги в спортзале и, как правило, сильно недооцениваем съеденное.

Сравните сами: за час бега со скоростью 8 км/ч сгорает 560 килокалорий, а вроде бы полезный овощной салат, добавляем ложку растительного масла — и все, в нем уже 200 килокалорий, 30-граммовая горсточка орехов — не о чем говорить! — сразу 220.

«Мы бегаем час, а потом в пять минут съедаем шоколадку, которая сводит все усилия на нет. А „пятничное“ пиво с закусками — просто катастрофа для дневного баланса», — констатирует диетолог.

Что делать? Три первых шага из заколдованного круга.

«Первое — принять проблему. Перестать говорить про „широкую кость“ и признать: да, у меня есть проблема с весом. Второе — очень важное: вести пищевой дневник. Нам всем кажется, что мы очень мало едим. Но если вы неделю позаписываете — только честно — каждую конфету, печеньку, глоток сока, вы удивитесь. Такой дневник отрезвляет лучше любой диеты»,— говорит Елена Афонина.

И наконец, надо рассчитать свою норму калорий. Это легко делается при помощи онлайн-калькуляторов.

«С помощью онлайн-калькуляторов можно понять, сколько энергии действительно нужно вашему организму. Сравните эту цифру с дневником и ужаснитесь — это будет ваш первый шаг к осознанности»,— говорит она.

И напоминает: в разы сложнее, чем похудеть, — вес удержать. И тут бесполезны краткосрочные жесткие диеты. Нужна смена образа жизни. Дисциплина. День за днем...

Операция не панацея.

В последние годы достаточно много людей, страдающих ожирением, решаются на бариатрическое вмешательство — резекцию желудка.

«Процедура достаточно популярна, но, разумеется, ее, как любое оперативное вмешательство, нужно делать строго по показаниям. То есть просто так прийти и сказать, мол, я хочу отрезать желудок — такого, естественно, никто не допустит. Резекция рекомендуется пациентам при неэффективности консервативного лечения; при индексе массы тела более 40 килограммов на метр квадратный, независимо от наличия сопутствующих заболеваний, и при индексе более 35 килограммов на квадратный метр и наличии тяжелых заболеваний в виде диабета, заболевания суставов и ряда других»,— поясняет Елена Валерьевна.

И с каждым пациентом перед операцией обязательно беседует психолог. Именно потому, что резекция желудка — это не косметическая процедура. Она не просто не отменяет работы над собой, но возводит эту работу в абсолют.

«Ты должен четко понимать, что после операции те объемы пищи, которые ты ел раньше, ты уже есть не будешь. За один прием пищи — всего только 150 миллилитров!» — говорит доктор.

Впрочем, желудок — это мышечный орган, а значит, если правила не соблюдать, его вполне можно растянуть до прежних размеров Но тогда вопрос: зачем все это было затевать?

Вывод прост и сложен одновременно. Нет волшебной таблетки. Есть осознанность, дисциплина и понимание, что еда — это не просто источник удовольствия, а топливо и строительный материал для тела. Начните с малого: с честного пищевого дневника. И возможно, это станет самым важным открытием на пути к себе настоящему.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/mozg-obmanshchik-i-zakon-sokhraneniya-energii-chelyabinskiy-dietolog-rasskazala-chto-meshaet-nam-khu/

Ключевые теги: новости, Челябинск, Челябинская область, Озерск.

