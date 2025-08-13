Обратная связь Пятница, 15 августа, 03:16
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Театры Москвы, Абхазии и Уфы везут спектакли в Челябинск на «Камерату».

Театры Москвы, Абхазии и Уфы везут спектакли в Челябинск на «Камерату». На суд зрителей фестиваля представят 11 постановок. Подробнее

| Общественная жизнь

На региональном фестивале в Кунашаке ГТО сдал 73-летний пенсионер.

Уже 35-й муниципалитет принял у себя праздник «Челябинская область — большая семья». Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 14.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

В Госдуме хотят отменить домашние задания для школьников. А еще ввести второй выходной.

В Госдуме хотят отменить домашние задания для школьников. А еще ввести второй выходной.

Депутаты активно обсуждают вопрос об их замене. Подробнее

| Губерния

Челябинские гостиницы, санатории и базы отдыха обязали пройти самооценку.

Челябинские гостиницы, санатории и базы отдыха обязали пройти самооценку. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 13.08.2025 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинцы на время отпуска отправляют своих животных в специальные гостиницы.

Здесь день пушистых проходит как в детском лагере: с сон-часом, полдником и игровой комнатой. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 12.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Прохладной и дождливой выдастся середина августа в Челябинской области.

Прохладной и дождливой выдастся середина августа в Челябинской области. Осадки будут в основном кратковременными, но ливневыми. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

На региональном фестивале в Кунашаке ГТО сдал 73-летний пенсионер.

На региональном фестивале в Кунашаке ГТО сдал 73-летний пенсионер.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Фестиваль «Челябинская область — большая семья» постепенно объезжает всю территорию региона. Вчера мероприятия принял Кунашак, который показал свои спортивные рекорды. Чем удивляли южноуральцы, рассказали организаторы фестиваля.

Как и в других муниципалитетах, в Кунашаке развернулись палатки и стенды разных министерств и управлений области. Много внимания к себе привлекла точка министерства спорта — не мудрено, там проходил мастер-класс по боксу от тренера Вадима Давлетшина. Но и сами жители Кунашака нашли чем удивить: так, ГТО здесь сдал 73‑летний пенсионер, а девятилетний Наиль Абдуллин сумел отжаться 50 раз.

На региональном фестивале в Кунашаке ГТО сдал 73-летний пенсионер.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля

«В прошлом году Кунашак стал первым населенным пунктом, откуда начался фестиваль „Челябинская область — большая семья“. Около тысячи человек посетили шатры министерств и ведомств, представленных на фестивале. После завершения мероприятия множество наших земляков обратились с просьбой повторить такой праздник. И сегодня к нам вновь приехали наши большие друзья», — отметил глава Кунашакского округа Рамиль Вакилов.

Заинтересовались южноуральцы и другими стендами. Так, в общественную приемную губернатора обратились 17 человек, многие попросили о реконструкции дорог. А с министерством ЖКХ люди общались по поводу газификации.

«Кунашак переводится как „место ночлега“. Человек выбирает свой дом там, где ему спокойно, комфортно, красиво. Здесь именно так и есть. А мы тем временем ждем обращения, которые обязательно будут взяты в работу», — подчеркнул замминистра сельского хозяйства Евгений Недбайло.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/na-regionalnom-festivale-v-kunashake-gto-sdal-73-letniy-pensioner/

2025-08-14PKT10:51:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, Кунашак, фестиваль.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Егоза готовится стать новой точкой притяжения для тех, кто ищет гармонию в фитнесе, йоге и медитации.
» Ярмарка на рудниках 2025.
» Оперативная обстановка.
» Историческая победа в эстафете, рекорды и много медалей: как россияне выступили на ЧМ по водным видам спорта.
» Будет жарко и зрелищно: на соревнования в Челябинске ждут сильнейших яхтсменов страны.
» Озерск в лицах. Ирина Маркина. АНО «Мамуля».
» Владимир Путин открыл движение по новой скоростной трассе М‑12 «Восток»
» Егоза готовится стать новой точкой притяжения для тех, кто ищет гармонию в фитнесе, йоге и медитации.
» Ярмарка на рудниках 2025.
» Оперативная обстановка.
» Историческая победа в эстафете, рекорды и много медалей: как россияне выступили на ЧМ по водным видам спорта.
» Будет жарко и зрелищно: на соревнования в Челябинске ждут сильнейших яхтсменов страны.
» Озерск в лицах. Ирина Маркина. АНО «Мамуля».
» Владимир Путин открыл движение по новой скоростной трассе М‑12 «Восток»

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги