| Новости » Общественная жизнь

Южноуральские правоохранители принимают поздравления с профессиональным праздником.

Южноуральские правоохранители принимают поздравления с профессиональным праздником.

Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Южноуральские правоохранители принимают поздравления с профессиональным праздником.

Сегодня, 10 ноября, сотрудники и ветераны органов внутренних дел отмечают свой профессиональный праздник. С поздравлением к специалистам обратился губернатор Челябинской области Алексей Текслер, подчеркнув большую ответственность, которая лежит на плечах сотрудников полиции.

— Вы обеспечиваете безопасность и покой южноуральцев, ведете борьбу с преступностью и терроризмом, в ежедневном режиме решаете непростые служебно-боевые задачи, в том числе в ходе командировок в зону специальной военной операции, — говорит губернатор.

Алексей Текслер выразил особую благодарность ветеранам, подчеркнув их вклад в укрепление правоохранительных органов Южного Урала и готовность делиться опытом с молодым поколением.

— В нашей памяти навсегда останутся имена правоохранителей, погибших при выполнении служебного долга. Их подвиги запечатлены в истории как примеры мужества, отваги и патриотизма, — отметил он.

С поздравлениями также выступили депутаты Законодательного собрания Челябинской области, отметив, что сотрудники органов внутренних дел ежедневно встают на защиту жителей области, обеспечивают их безопасность, следят за порядком и борются с преступностью.

В министерстве общественной безопасности Челябинской области в этот праздничный день также отметили вклад дружинников, которые помогают правоохранителям в борьбе с преступностью и поддержании общественного порядка. Так, за девять месяцев этого года дружинники помогли раскрыть 28 преступлений.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1136826/

2025-11-10PKT10:01:00

2025-11-10

