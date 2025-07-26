Фото: кадр из видео телеграм-канала Алексея Зубрицкого публикует «Южноуральская панорама»

Челябинский космонавт на МКС показал мастер-класс по приготовлению оливье в невесомости.

Космонавты «Роскосмоса» решили порадовать русским салатом американскую коллегу Зину Кардман. На борту Международной космической станции наш земляк Олег Платонов приготовил космический салат.

— Олег теперь готов к Новому году: рецепт отточен до совершенства, — рассказал космонавт Алексей Зубрицкий, намекая, что оливье традиционно входит в меню россиян в новогодние праздники.

В выходные находящиеся на МКС космонавты отметили день рождения командира миссии SpaceX Crew-11, астронавта NASA Зины Кардман. Сами американцы испекли по этому случаю торт, а вот россияне приготовили для американской коллеги космический салат оливье.

По словам Алексея Зубрицкого, почти все нашлось на борту космической кухни, не хватало только зеленого горошка. Но даже без него получилось просто отлично.

Как сообщает «Южноуральская панорама», в опубликованном видео видно, как челябинский космонавт Олег Платонов нарезает в пакете колбасу и соленые огурцы. Алексей Зубрицкий после этого заправляет салат майонезом. Салат, приготовленный в невесомости, россияне назвали космическим оливье.

