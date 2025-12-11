Обратная связь Суббота, 13 декабря, 20:00
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

В центре внимания. Профилактика мошенничества.

Лайфхаки от Разделяйки. Итоги 62ой акции

16 ноября 2025 состоялась 62я акция "Разделяйка" в Озерске. Подробнее

| Общественная жизнь

Полицейские спасли замерзавшего под Челябинском дальнобойщика.

Полицейские спасли замерзавшего под Челябинском дальнобойщика. Подробнее

| Общественная жизнь

Южноуральцев предупредили о новогодних схемах мошенников.

Южноуральцев предупредили о новогодних схемах мошенников. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Сегодня пятница 12 декабря 2025 года. Подробнее

| Общественная жизнь

Утренняя зарядка зимой активирует иммунитет и метаболизм.

Утренняя зарядка зимой активирует иммунитет и метаболизм.

Легкая физическая нагрузка после сна оказывает мощную поддержку здоровью. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинской области введен карантин по гриппу с 10 декабря.

В Челябинской области введен карантин по гриппу с 10 декабря.

Главный санитарный врач региона Анатолий Семенов подписал постановление о введении в медицинских и социальных учреждениях карантинных мер из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 11.12.2025 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Озёрск спортивный. Проект «Школьная ракетка».

Озёрск спортивный. Проект "Школьная ракетка". Подробнее

| Общественная жизнь

Запланированы работы на карьере и утилизация отходов на заводе.

Запланированы работы на карьере и утилизация отходов на заводе.

Жителей Челябинской области предупредили о взрывах 10 декабря. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Южноуральцев предупредили о новогодних схемах мошенников.

Южноуральцев предупредили о новогодних схемах мошенников.

Корреспондент: Маргарита Горбачева Иллюстрация: ГУ МВД РФ по Челябинской области

Южноуральцев предупредили о новогодних схемах мошенников.

В преддверии новогодних праздников южноуральцы рискуют стать жертвами мошенников, которые как раз активизировались, воспользовавшись предновогодней суетой. Полиция предупреждает южноуральцев, что в этот период важно быть настороже и критично воспринимать любую информацию по выгодным предложениям и запросам на предоплату.

Как рассказали в ГУ МВД по Челябинской области, злоумышленники активно используют темы подарков, туристических поездок и праздничных закупок, создавая фейковые объявления и копии популярных сайтов. Полицейские выделили три самых распространенных схем обмана, которые активизируются в сезон праздников.

«Фальшивые туры»: Мошенники предлагают несуществующие путевки через поддельные сайты туристических фирм. Полицейские рекомендуют внимательно проверять доменное имя сайта в адресной строке браузера, изучать отзывы и пользоваться услугами только проверенных туристических сервисов.

«Морепродукты от поставщика»: В социальных сетях активизировались «продавцы», предлагающие деликатесы к новогоднему столу по заниженным ценам с требованием полной предоплаты за «бронирование товара у производителя». После получения денег злоумышленники исчезают.

«Розыгрыши и подарки»: Под предлогом розыгрышей мошенники пытаются выманить у пользователей коды из SMS и данные банковских карт, якобы для «идентификации» победителя или «оплаты налога» за получаемый подарок. Настоящие компании не требуют подобной информации.

Кроме того, опасность в себе таят «новогодние открытки», которые могут приходить южноуральцам в мессенджерах. Мошенники стали рассылать вредоносные программы, маскируя их под поздравительные фото, видео или анимированные открытки. Стоит открыть такую открытку и на смартфон устанавливается программа, благодаря которой аферисты получают удаленный доступ к вашим приложениям, в том числе банковским. Не открывайте подозрительные файлы и ссылки от незнакомых номеров, будьте осторожны и с файлами, которые приходят от сохраненных в телефоне контактов.

Полиция призывает южноуральцев проявлять бдительность, не доверять сомнительным предложениям и не передавать личную информацию незнакомцам. В случае возникновения подозрений необходимо обращаться в правоохранительные органы.

Как ранее сообщала «Губерния», мошенники также обманывают пожилых южноуральцев через перерасчет пенсии.

Информация предоставлена:gubernia74.ru/articles/n...

2025-12-12PKT13:14:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» В среду южноуральцы окажутся в зоне мощного космического шторма.
» В центре внимания. Памп-трек в Озёрске.В Озёрске появится новый спортивный объект.
» Владимир Путин наградил двух медсестер из Озерска за самоотверженность.
» Управленцам Челябинской области предлагают побороться за звание лидеров России.
» Служба в этих войсках всегда была престижной. Военнослужащих морской пехоты чествуют в Челябинской области.
» Оперативная обстановка.
» В центре внимания. Читай-баттл.
» В среду южноуральцы окажутся в зоне мощного космического шторма.
» В центре внимания. Памп-трек в Озёрске.В Озёрске появится новый спортивный объект.
» Владимир Путин наградил двух медсестер из Озерска за самоотверженность.
» Управленцам Челябинской области предлагают побороться за звание лидеров России.
» Служба в этих войсках всегда была престижной. Военнослужащих морской пехоты чествуют в Челябинской области.
» Оперативная обстановка.
» В центре внимания. Читай-баттл.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги