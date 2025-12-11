Корреспондент: Маргарита Горбачева Иллюстрация: ГУ МВД РФ по Челябинской области

Южноуральцев предупредили о новогодних схемах мошенников.

В преддверии новогодних праздников южноуральцы рискуют стать жертвами мошенников, которые как раз активизировались, воспользовавшись предновогодней суетой. Полиция предупреждает южноуральцев, что в этот период важно быть настороже и критично воспринимать любую информацию по выгодным предложениям и запросам на предоплату.

Как рассказали в ГУ МВД по Челябинской области, злоумышленники активно используют темы подарков, туристических поездок и праздничных закупок, создавая фейковые объявления и копии популярных сайтов. Полицейские выделили три самых распространенных схем обмана, которые активизируются в сезон праздников.

«Фальшивые туры»: Мошенники предлагают несуществующие путевки через поддельные сайты туристических фирм. Полицейские рекомендуют внимательно проверять доменное имя сайта в адресной строке браузера, изучать отзывы и пользоваться услугами только проверенных туристических сервисов.

«Морепродукты от поставщика»: В социальных сетях активизировались «продавцы», предлагающие деликатесы к новогоднему столу по заниженным ценам с требованием полной предоплаты за «бронирование товара у производителя». После получения денег злоумышленники исчезают.

«Розыгрыши и подарки»: Под предлогом розыгрышей мошенники пытаются выманить у пользователей коды из SMS и данные банковских карт, якобы для «идентификации» победителя или «оплаты налога» за получаемый подарок. Настоящие компании не требуют подобной информации.

Кроме того, опасность в себе таят «новогодние открытки», которые могут приходить южноуральцам в мессенджерах. Мошенники стали рассылать вредоносные программы, маскируя их под поздравительные фото, видео или анимированные открытки. Стоит открыть такую открытку и на смартфон устанавливается программа, благодаря которой аферисты получают удаленный доступ к вашим приложениям, в том числе банковским. Не открывайте подозрительные файлы и ссылки от незнакомых номеров, будьте осторожны и с файлами, которые приходят от сохраненных в телефоне контактов.

Полиция призывает южноуральцев проявлять бдительность, не доверять сомнительным предложениям и не передавать личную информацию незнакомцам. В случае возникновения подозрений необходимо обращаться в правоохранительные органы.

Как ранее сообщала «Губерния», мошенники также обманывают пожилых южноуральцев через перерасчет пенсии.

Информация предоставлена:gubernia74.ru/articles/n...