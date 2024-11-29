Мошенники начали обманывать россиян в домовых чатах.

Полицейские выявили новую мошенническую схему: в домовых чатах под предлогом продажи вещей злоумышленники отправляют фишинговые ссылки. Перейдя по ним и введя данные, жертва предоставляет доступ к своему телефону, сообщили в МВД России.

Аферисты размещают в домовых или районных чатах сообщения с предложением забрать бесплатно или по низкой стоимости мебель или технику. Тем, кто заинтересовался, предлагают встретиться через пару дней. Накануне встречи пользователь сообщает, что у него возникли проблемы, и предлагает отправить вещь курьером. Для оформления доставки жертве предлагают перейти по ссылке и ввести свои данные.

«Цель злоумышленников — заразить телефон пользователя вредоносным программным обеспечением для похищения персональных данных и получения доступа к платежным средствам»,

— предупредили в полиции.

Южноуральцам следует быть внимательными, не переходить по ссылкам от незнакомцев и не вводить свои данные и данные карт на сторонних ресурсах.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/moshenniki-nachali-obmanyvat-rossiyan-v-domovykh-chatakh/