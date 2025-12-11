Обратная связь Суббота, 13 декабря, 20:00
В центре внимания. Профилактика мошенничества.

Лайфхаки от Разделяйки. Итоги 62ой акции

16 ноября 2025 состоялась 62я акция "Разделяйка" в Озерске.

Полицейские спасли замерзавшего под Челябинском дальнобойщика.

Полицейские спасли замерзавшего под Челябинском дальнобойщика. Подробнее

Южноуральцев предупредили о новогодних схемах мошенников.

Южноуральцев предупредили о новогодних схемах мошенников. Подробнее

Оперативная обстановка.

Сегодня пятница 12 декабря 2025 года.

Утренняя зарядка зимой активирует иммунитет и метаболизм.

Утренняя зарядка зимой активирует иммунитет и метаболизм.

Легкая физическая нагрузка после сна оказывает мощную поддержку здоровью.

В Челябинской области введен карантин по гриппу с 10 декабря.

В Челябинской области введен карантин по гриппу с 10 декабря.

Главный санитарный врач региона Анатолий Семенов подписал постановление о введении в медицинских и социальных учреждениях карантинных мер из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 11.12.2025 год. Подробнее

Озёрск спортивный. Проект «Школьная ракетка».

Озёрск спортивный. Проект "Школьная ракетка". Подробнее

Запланированы работы на карьере и утилизация отходов на заводе.

Запланированы работы на карьере и утилизация отходов на заводе.

Жителей Челябинской области предупредили о взрывах 10 декабря.
Лайфхаки от Разделяйки. Итоги 62ой акции

16 ноября 2025 состоялась 62я акция "Разделяйка" в Озерске.Какая радостная и дружная акция была в этот раз. Рады, что снова пришло много людей и волонтеров, ведь мы возобновили прием большинства категорий вторсырья (принимаемые категории вторсырья можно посмотреть по ссылке https://vk.com/album-69416037_211920204 )

Благодаря поддержке Управления автотранспорта ПО "Маяк" наши старательно собранные баночки от сметаны и блистеры доедут до Челябинска.

ЛАЙФХАК ОТ РАЗДЕЛЯЙКИ «ДЕЛАЕМ БОТАНИЧЕСКОЕ ЛОТО СВОИМИ РУКАМИ»

Все мы в детстве делали гербарий для уроков биологии, однако сушеные растения очень хрупкие, и каждый учитель биологии знает, что при работе с гербариями на уроках – они быстро крошатся и приходят в негодность.

Современные технологии позволяют сохранить растение надолго!

На образовательной площадке Разделяйки мы учились различать деревья и кустарники по листьям с помощью ботанического лото, которое сделала своими руками наша ученица Анастасия Ламбина.

Чтобы играть с детьми можно самим создавать «ботанические угадайки» – надо всего лишь хорошо высушить листья деревьев, травы, соцветия, а потом ламинировать и отдельно ламинировать их названия.

Можно раскладывать растения по типам соцветий, по названиям, по семействам – любой вариант!

ИТОГИ 62ой АКЦИИ РАЗДЕЛЯЙКА73 семьи-участницыАкция "Дай лапу, друг!" состоялась на соседней площадке в пользу приюта "Догхаус".

Собрали утеплители к осени и корма для животных.

Сдано вторсырья:Пленка 13 кгФлакон от быт хим 18 кгПэт 12.6 кгКартон 62.5 кгБумага 60 кгАлюминий 6 кгОстальной пластик сдаем бесплатно - потому не взвешиваем.

За одну ноябрьскую акцию наши участники спасли от вырубки 2 дерева (122 кг бумаги и картона сдали)

Бюджет акции подробно представлен в нашей группе в ВК

В 2025 ГОДУ НАША АКЦИЯ ПРОХОДИТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГРАНТОВОГО КОНКУРСА "РОСАТОМ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ И ДОБРА", ПОБЕДИТЕЛЕМ КОТОРОГО СТАЛ ПРОЕКТ ЛИЦЕЯ №23На эти средства закуплены мешки, спилс-карты России, перчатки и настольные игры и наглядные пособия для акции! Спасибо Росатому от Разделяйки!!!

Благодарим за поддержку наших постоянных партнеров:

Управление автомобильного транспорта ФГУП ПО «Маяк»

команду проекта "Разделяйка" в г.ЧелябинскИП Прохорова Виталия Сергеевича

Ждём вас на нашей следующей акции. Планируем на 21 декабря.

