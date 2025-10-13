Обратная связь Четверг, 16 октября, 04:15
Теплый фронт принесет +10 и дождь в Челябинскую область 15 октября.

Афиша с 13 по 19 октября 2025 года.

Челябинск сформировал статус города экологической культуры.

На этой неделе региональная столица уже в третий раз принимает всероссийский детский экологический форум, который объединит более 2500 школьников из 51 региона России. Подробнее

Оперативная обстановка.

Мозг-обманщик и закон сохранения энергии: челябинский диетолог рассказала, что мешает нам худеть.

И почему «отрезать полжелудка» не панацея. Подробнее

Оперативная обстановка.

Храм Симеона Верхотурского под Каслями стал съемочной площадкой для драмы о войне.

Короткометражный фильм назвали «Агитбригада. Серая зона» Подробнее

Оперативная обстановка.

В Челябинской области МЧС проверяет готовность котельных к зиме.

С началом отопительного сезона в Челябинской области сотрудники МЧС России проводят профилактические проверки на объектах теплоснабжения. Подробнее
В центре внимания. Спортивный праздник «Семья в движении».

10 октября в Центре культуры и досуга молодёжи собрались молодые семьи с детьми на увлекательный спортивный квест. О том, как прошло это весёлое семейное приключение, - наш сюжет.

