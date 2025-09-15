Фестиваль духовной музыки пройдет в девяти городах и селах Челябинской области.

Обратная связь Среда, 17 сентября, 14:00
| Новости » Общественная жизнь

Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

С 18 по 21 сентября на Южном Урале пройдет IX Международный фестиваль духовной музыки. Мероприятие организовано Челябинской филармонией при поддержке губернатора Алексея Текслера и уже стало важной культурной традицией региона. В этом году перед южноуральцами выступят заслужившие признание слушателей коллективы из разных городов России: камерный хор «Нижний Новгород», Архиерейский мужской хор Казанской епархии, мужской митрополичий хор Благовещенского кафедрального собора Воронежа, хора «Доместик» им. В. А. Копанева из Екатеринбурга.

Фестиваль проходит в Челябинской области с 2016 года. За это время он стал не просто серией концертов, а мероприятием, объединяющим исполнителей и слушателей через живую музыку, сохраняющим русские церковные песнопения и создающим пространство, где каждый может найти вдохновение и внутреннюю гармонию, сообщают организаторы.

Концерты пройдут в зале органной и камерной музыки «Родина» в Челябинске, во Дворце культуры «Металлург» в Аше, в районном доме культуры в селе Долгодеревенском, во Дворце культуры «Металлург» в Златоусте, в храме Иоанна Предтечи и иконы Казанской Богоматери в Катав-Ивановске, в клубе им. А. М. Горького в Коркино, в Народном доме Кыштыма, в церкви Богоявления Господня в Миассе и в храме Александра Невского в Троицке. Программа фестиваля также включает мастер-класс художественного руководителя камерного хора «Нижний Новгород» Ивана Стольникова. Он расскажет о традициях и новациях в работе композитора над партитурой духовной музыки. В прошлом году фестиваль духовной музыки посетили около девяти тысяч южноуральцев.

На торжественном закрытии, которое состоится в храме Рождества Христова в Кыштыме, к участникам фестиваля присоединятся Челябинский камерный хор им. В. Михальченко и Архиерейский мужской хор Челябинской митрополии.

Напомним, в июле на фестивале «Русское поле» в Челябинске выступили хор Сретенского монастыря, мужской хор Карелии, уфимская и магнитогорская капеллы. А 20–21 сентября в Верхнем Уфалее пройдет XI Всероссийский фестиваль колокольных звонов «Уфалейский благовест». Посетители смогут погрузиться в атмосферу духовной музыки, ремесленных традиций и уникального звонарского искусства.

Ранее министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин заявил, что в ближайшие пять лет Челябинск может стать культурным хабом Урала с городской средой в формате единого арт-объекта.

Информация предоставлена: https://gubernia74.ru/articles/culture/1135710/

2025-09-16PKT08:43:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, фестиваль.


