Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Челябинская область вошла в топ-20 регионов рейтинга науки и технологий.

Аналитики РИА представили новый рейтинг российских регионов, основываясь на данных о научно-технологическом развитии. Для этого исследовали 19 показателей, объединенных в четыре группы, — материально-техническую базу, человеческие ресурсы, масштаб и эффективность научно-технологической деятельности. Челябинская область в рейтинге 2024 года заняла 16-е место, набрав 50,7 балла из 100 возможных. В аналогичном рейтинге 2023 года регион занял то же место.

В топ-3 российского рейтинга вошли Москва, Республика Татарстан и Санкт-Петербург. Интересно, что Татарстану в новом рейтинге удалось обогнать северную столицу, ведь в прошлый раз он занимал третье место.

Среди регионов Урала в топ-3 вошли Свердловская (чуть больше 54 баллов), Тюменская (около 53 баллов) и Челябинская области. Подробнее с рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, ранее серию видеоподкастов «Радио «Наука» от челябинских журналистов отметили на престижном конкурсе. В видеороликах протяженностью около 30 минут гости подкастов рассказывают о сложных технологических процессах и явлениях простым языком.

