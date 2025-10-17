Обратная связь Вторник, 21 октября, 19:58
Общественная жизнь

Сервисом защиты от мошенников в Сети воспользовались свыше 2 млн россиян.

Сервисом защиты от мошенников в Сети воспользовались свыше 2 млн россиян.

На портале «Госуслуги» собраны все доступные инструменты борьбы с киберпреступниками. Подробнее

Общественная жизнь

На этой неделе южноуральцев ждет аномальное тепло и снегопады.

На этой неделе южноуральцев ждет аномальное тепло и снегопады.

Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 21.10.2025 год.

Общественная жизнь

Регион окажется под влиянием антициклона.

Регион окажется под влиянием антициклона.

Тепло и сухо будет в Челябинской области на предпоследней неделе октября. Подробнее

Общественная жизнь

Челябинская область вошла в топ-20 регионов рейтинга науки и технологий.

Челябинская область вошла в топ-20 регионов рейтинга науки и технологий.

Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 20.10.2025 год.

Общественная жизнь

Гололедица на дорогах ждет южноуральцев утром 17 октября.

Гололедица на дорогах ждет южноуральцев утром 17 октября.

В регионе пройдет дождь со снегом. Подробнее

Общественная жизнь

Гололедица на дорогах ждет южноуральцев утром 17 октября.

Гололедица на дорогах ждет южноуральцев утром 17 октября.

В регионе пройдет дождь со снегом. Подробнее

Общественная жизнь

Создание гастрономической карты Челябинской области предлагают ускорить.

Создание гастрономической карты Челябинской области предлагают ускорить.
Новости » Общественная жизнь

Челябинская область вошла в топ-20 регионов рейтинга науки и технологий.

Челябинская область вошла в топ-20 регионов рейтинга науки и технологий.

 Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Челябинская область вошла в топ-20 регионов рейтинга науки и технологий.

Аналитики РИА представили новый рейтинг российских регионов, основываясь на данных о научно-технологическом развитии. Для этого исследовали 19 показателей, объединенных в четыре группы, — материально-техническую базу, человеческие ресурсы, масштаб и эффективность научно-технологической деятельности. Челябинская область в рейтинге 2024 года заняла 16-е место, набрав 50,7 балла из 100 возможных. В аналогичном рейтинге 2023 года регион занял то же место.

В топ-3 российского рейтинга вошли Москва, Республика Татарстан и Санкт-Петербург. Интересно, что Татарстану в новом рейтинге удалось обогнать северную столицу, ведь в прошлый раз он занимал третье место.

Среди регионов Урала в топ-3 вошли Свердловская (чуть больше 54 баллов), Тюменская (около 53 баллов) и Челябинская области. Подробнее с рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, ранее серию видеоподкастов «Радио «Наука» от челябинских журналистов отметили на престижном конкурсе. В видеороликах протяженностью около 30 минут гости подкастов рассказывают о сложных технологических процессах и явлениях простым языком.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1136376/

2025-10-20PKT10:47:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

