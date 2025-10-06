Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Федеральные эксперты отметили рост благополучия населения на Южном Урале.

Аналитики РИА Рейтинг опубликовали очередное исследование на тему благополучия населения российских регионов, основываясь на данных 2024 года. В результате выяснилось, что в Челябинской области благополучие населения существенного подросло, в сравнении с показателями 2023 года. Если тогда наш регион набрал по итогам почти 49 баллов, то теперь — примерно 61. По уровню благополучия населения Челябинская область заняла 39-е место.

В процессе составления рейтинга аналитиками учитывались медианные доходы, стоимость фиксированного набора товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов и других средств в банках на одного жителя. Также исследователи учли уровень бедности, долю семей, которые могут позволить себе ипотеку, и долю населения с доходами свыше 60 тысяч рублей.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий округ, Ханты-Мансийский автономный округ и Магаданская область. Это регионы набрали примерно по 100 баллов. Подробнее с рейтингом можно ознакомиться по ссылке: https://ria.ru/20251006/reyting-2045573886.html?in=t

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1136073/