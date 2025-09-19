Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Челябинская область вошла в топ-20 регионов по уровню заработных плат.

Аналитики РИА «Новости» составили рейтинг российских регионов по уровню медианной заработной платы во втором квартале 2025 года (май – август). Согласно исследованию, общероссийская медианная зарплата достигла почти 100 тысяч рублей, увеличившись за год на 16 процентов.

Челябинская область заняла 20-е место в рейтинге с показателем чистой медианной зарплаты в 60 137 рублей. На эту сумму можно купить почти три фиксированных набора товаров и услуг (2,7). Фиксированный набор учитывает не только необходимые продукты питания, но также базовые гигиенические принадлежности, коммунальные платежи, покупку одежды и прочее.

В первую пятерку рейтинга вошли регионы Уральского федерального округа. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ (медианная зарплата составила 148 643 рубля), а Ханты-Мансийский автономный округ занял пятое место (107 260 рублей). Другие регионы УрФО расположились следующим образом: Тюменская область (15 место, 63 431 рубль), Свердловская область (23 место, 64 177 рублей), Курганская область (51 место, 52 602 рубля).

При расчете рейтинга использовались данные Росстата о зарплатах и стоимости фиксированного потребительского набора во втором квартале 2025 года.

Как ранее сообщала «Губерния», на Южном Урале рабочих мест с высокой зарплатой за год стало больше на 12 процентов. На каждую тысячу занятых в Челябинской области приходится 355 высокопроизводительных рабочих мест — это выше среднероссийского показателя, который составляет 350.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1135812/