2025-12-23PKT12:49:00 | Новости Общественная жизнь Оперативная обстановка. 1. Сегодня вторник 23 декабря 2025 года. 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была -5°С • атмосферное давление 735 мм рт. столба • относительная влажность воздуха 88% • ветер Южный 3 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки произошло 10 ДТП, без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся. Вид отключения адреса время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Гайдара 25 – 1,2,3 п-ды, Дзержинского 63-7п с 9.00ч до окончания раб. Музрукова 41, К.Маркса 32 -6п с 9.00 до 12.00ч 2 В сетях электроснабжения Комсомольская 10,11,13, Мишенкова 5,8,10, Космонавтов 14,16,18, Колыванова 13, с 15 по 31 вкл. с 9.00 до 17.00ч 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Гайдара 25 – 1,2,3 п-ды, Дзержинского 63-7п с 9.00ч до окончания раб. К.Маркса 32 -6п, Дзержинского 56 – 3п, Монтажников 50 к 2 с 9.00 до 12.00ч Матросова 30 – 1,2 п-ды с 10.00ч до окончания раб. Вниманию озерчан! 23 декабря 2025 будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска. Будет проводиться проверка передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания. Уважаемые жители Озерского городского округа! Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба» информирует: • На водоемах округа начался процесс ледообразования, но осенний лед до наступления устойчивых морозов непрочен. • Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто становится причиной гибели и травматизма людей. • Серый, молочно-мутного цвета, ноздреватый и пористый — такой лед очень опасен, так как обрушивается без предупреждающего потрескивания. • Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке: • безопасная толщина льда для одного человека не менее 10 см; • безопасная толщина льда для сооружения пешей переправы 15 см и более; • не выходите на тонкий неокрепший лед! Уважаемые родители! Не допускайте детей на лед водоемов. Объясните детям, что игры на тонком льду опасны для жизни! Помните: Вода не прощает ошибок. Будьте внимательны, бдительны, не рискуйте самым дорогим — здоровьем и жизнью! Если вы стали свидетелем несчастного случая на воде — звоните 01 (112 для абонентов сотовой связи). Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами: • Если Вы в здании: 1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь • Если нет подвала или паркинга: 1. найдите помещение с несущими стенами 2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь 3. держитесь подальше от окон 4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната • Если Вы на улице: 1. не паникуйте 2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками 3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг 4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции) 5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится • Если Вы в авто или общественном транспорте: 1. остановите машину 2. ползком переместитесь от транспорта 3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг 4. ложитесь на землю 5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию • После окончания обстрела: 1. не торопитесь выходить из укрытия 2. внимательно смотрите под ноги 3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы 4. держите возле себя детей 1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: Лесных пожаров не зарегистрировано. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 23 декабря 2025 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачно с прояснениями, небольшой снег, местами до умеренного, в отдельных районах метели, на дорогах снежные заносы, гололедица от наката. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью от -6° до -11°, при прояснении до -16°, днём от -5° до -10°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на большинстве рек ожидается неустойчивый водный режим. Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется. Агроклиматическая обстановка: в норме. Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений. Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются. Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 147 обращений. Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/62729/
kseniya.prikina
2025-12-23PKT12:49:00

