Фото: ИА «Первое областное»

Запланированы работы на карьере и утилизация отходов на заводе.

Жителей Челябинской области предупредили о взрывах 10 декабря.

Сегодня, 10 декабря, жители разных уголков Челябинской области услышат звуки взрывов. В ГУ МЧС России по региону южноуральцев призвали сохранять спокойствие.

С 9:00 до 12:00 на одном из предприятий Челябинска будут утилизировать отходы.

С 13:00 до 18:00 на карьере Карталинского месторождения габбро будут взрывать горную массу.

«Просим население не беспокоиться»,— призвали спасатели.

Информация с сайта:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/zhiteley-chelyabinskoy-oblasti-predupredili-o-vzryvakh-10-dekabrya/