Фото: тг-канал СМО Челябинской области

Победу присудили в номинации «Методическая поддержка — «Инструменты успеха»

Совет муниципальных образований Челябинской области выиграл во всероссийском конкурсе системных решений.

Совет муниципальных образований (СМО) Челябинской области вошел в число лауреатов первого Всероссийского конкурса «Эффективные системные решения Советов муниципальных образований субъектов РФ». Награду в номинации «Методическая поддержка — «Инструменты успеха» вручили председателю Правления СМО Александру Глазкову на торжественной церемонии в рамках форума «Большие решения малой родины» в Мастерской управления «Сенеж».

Конкурс был организован Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления. Челябинская область разделила победу в номинации с советами муниципальных образований Санкт-Петербурга, Иркутской, Кировской, Самарской, Тульской, Ульяновской областей, Ненецкого автономного округа и Республики Хакасия.

Высокой оценки федеральных экспертов удостоился проект «Городской общественный форум «Челябинск-2024». Именно он был представлен на конкурс в качестве эффективного системного решения.

Форум, созданный на старте реформы местного самоуправления в Челябинске, стал ключевой диалоговой площадкой года. Он объединил более 300 активных жителей, представителей ТОС, НКО, власти и бизнеса. В рамках 9 тематических сессий участники изучали лучшие практики из разных регионов, осваивали инструменты социального проектирования и вырабатывали конкретные предложения по развитию города. Работу дискуссий обеспечили более 15 федеральных и региональных экспертов.

Итогом масштабной работы стала не просто дискуссия, а выработка конкретных моделей взаимодействия и «дорожной карты» для органов местного самоуправления и общественности. Проект доказал свою значимость на трех уровнях:

Для сообщества: жители получили четкое понимание реформы и инструменты для конструктивного диалога с властью.

Для органов МСУ: специалисты администрации ознакомились с эффективными технологиями работы с гражданским обществом и получили готовые предложения от жителей.

Для города: был заложен фундамент взаимопонимания, что повысило социальную активность и минимизировало риски недоверия.

За вклад в формирование открытого местного сообщества СМО Челябинской области был удостоен не только диплома победителя, но и денежной премии.

«Эта победа — важное признание нашей ежедневной работы и ее вклада в развитие системы местного самоуправления. Для нас особенно ценно, что наш практический опыт, отмеченный на федеральном уровне, не остался разовой акцией. Уже 1 декабря 2025 года мы провели второй такой форум, что показывает устойчивый запрос общества на диалог и реальную востребованность этого инструмента»,

— отметил председатель правления СМО Челябинской области Александр Глазков.

Успешный опыт Челябинской области может быть рекомендован в качестве одной из лучших практик для всех регионов России

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/sovet-munitsipalnykh-obrazovaniy-chelyabinskoy-oblasti-vyigral-vo-vserossiyskom-konkurse-sistemnykh-/