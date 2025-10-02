Южноуральские учителя получили награды на Всероссийском форуме классных руководителей.

Делегация педагогов Челябинской области принимает участие в V Всероссийском форуме классных руководителей в Москве. В Национальном центре «Россия» собрались 1000 классных руководителей и кураторов из колледжей и техникумов со всей страны, чтобы обсудить новые вызовы в образовательной сфере, роль семьи и школы в воспитании детей, а также престиж педагогической профессии.

Лучших представителей сферы отметили наградами. Отличилась здесь и делегация Челябинской области. Так, за большой вклад в формирование и развитие профессионального педагогического сообщества благодарственное письмо президента РФ вручили педагогу из гимназии №1 Челябинска Евгении Аржановой. А учитель из школы № 10 Златоуста Алена Другова отмечена нагрудным знаком «Почетный наставник» Министерства просвещения РФ.

Как подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов, форум классных руководителей проводится пятый год, и с каждым разом его популярность растет в международном пространстве. Так, в форуме этого года принимают участие педагоги девяти государств, включая Абхазию, Южную Осетию, Казахстан и Узбекистан.

Организаторы форума включили в программу разные активности — встречи с экспертами, в том числе с помощником президента РФ Владимиром Мединским, с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, а также с президентом «Курчатовского института» Михаилом Ковальчуком. Дополнили программу и образовательным блоком от Российского общества «Знание».

— Форум классных руководителей — это огромная семья. И мы часть этой семьи в лице сплоченной делегации от Челябинской области. Это команда профессионалов, которая всегда на позитиве. Волонтеры и организаторы сделали все, чтобы мы получили новый опыт, могли поделиться своим и обрести новых друзей со всей страны, — отмечает награжденный педагог из Челябинска Евгения Аржанова.

Напомним, преподаватель истории и обществознания школы №147 Челябинска вошел в двадцатку лучших педагогов на Всероссийском конкурсе «Учитель года — 2025». Теперь ему предстоит на заключительном этапе побороться за главный приз — Большого пеликана. Имя победителя и еще пяти человек, которые получат Малых пеликанов, объявят уже сегодня, 3 октября.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1136049/