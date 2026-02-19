Фото: Светлана Щелканова, предоставлено газетой «Маяк» (опубликовано с разрешения редакции, использование и перепечатка снимка без согласования с редакцией газеты запрещены)

Библиотека в селе Русская Теча открылась после большого обновления.

После ремонта Русско-Теченская библиотека встречает читателей современным и уютным пространством. Полное обновление интерьера полностью преобразило учреждение, сделав его комфортным местом для чтения и общения.

Как пишет газета «Маяк», еще несколько лет назад заведующей библиотекой Ирине Курбатовой приходилось своими силами закрывать щели в старом полу и скрывать неровности стен за картинками. Сегодня читальный зал выглядит совершенно иначе: благодаря новой стеллажной системе, продуманному размещению книг и современному дизайну здесь очень приятно находиться.

Большую роль в обновлении сыграла поддержка коллег из централизованной библиотечной системы. Вместе они расставили книги, продумали навигацию и обустроили зоны для посетителей разных возрастов. Каждая деталь была продумана так, чтобы читателям было удобно выбирать книги и проводить время в библиотеке.

Ирина Курбатова отмечает, что в обновление учреждения было вложено много времени, душевных и физических сил.

— Очень хочется, чтобы жители села полюбили новое пространство так же, как и мы. Пусть библиотека станет местом встреч, открытий и вдохновения для каждого, — говорит заведующая.

Обновленная библиотека уже принимает посетителей. Здесь можно выбрать книгу, поработать в спокойной обстановке или принять участие в культурных мероприятиях.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал в миасской библиотеке «ЛиТеРа», которая была модернизирована в прошлом году, пообщался с сотрудниками и оценил, как южноуральские библиотеки завоевывают аудиторию.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/culture/1138895/