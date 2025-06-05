Фото: «Саткинский рабочий» (опубликовано с разрешения редакции, использование и перепечатка снимка без согласования с редакцией газеты запрещены)

Мост ХVIII века обнаружили в селе Айлино Саткинского округа.

Неожиданное историческое открытие совершили рабочие, занимающиеся реконструкцией моста в Айлино. Под современным сооружением обнаружилось старинное сооружение, о существовании которого ранее никто не знал. Сверху его скрывала дорога, поэтому кладка у основания оставалась вне поля зрения. Находка привлекла внимание как местных жителей, так и историков и краеведов.

Журналисты газеты «Саткинский рабочий» вместе с краеведом Геннадием Еретновым осмотрели мост и предположили, что он может быть частью Екатерининского тракта. Этот торговый путь, проложенный по указу императрицы Екатерины II, соединял европейскую часть Российской империи с Сибирью и Китаем. До сих пор на Южном Урале сохранились участки этой дороги, вымощенной булыжником. Увидеть их можно, например, в Каслинском и Уйском районах Челябинской области. А аналогичные мосты можно встретить в соседнем Башкортостане и других местах, связанных с Екатерининским трактом.

Состояние моста оставляет желать лучшего: часть кладки разрушена. Особенную тревогу вызывает глубокая трещина, проходящая по внутренней поверхности арки. По всей видимости, когда-то мост перестраивали, чтобы расширить. Несмотря на это, сооружение сохраняет свою архитектурную выразительность и производит впечатление. При этом мост не числится в реестрах памятников архитектуры и культуры, что ставит под вопрос его дальнейшую судьбу.

В настоящее время активные работы рядом с мостом не ведутся, и его не разбирают. Однако местные жители обеспокоены: будет ли мост сохранен как исторический объект? Ответ на этот вопрос, вероятно, скоро дадут эксперты и представители органов власти.

Ранее жители Красноармейского района сформировали инициативную группу с целью восстановить заброшенный особняк XIX века, принадлежавший купцу и меценату Василию Брагину.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1133738/