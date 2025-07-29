«Некоторым мамам-кукушкам можно поучиться»: в Челябинске кошка усыновила бельчонка.

В приюте диких животных «Спаси меня» кошка Горошинка усыновила бельчонка. Видео необычной семьи у себя на странице опубликовал челябинский зоозащитник Карен Даллакян.

Источник: Карен Даллакян / Vk.com

Ветеринар рассказал, что оставшегося без матери бельчонка в приют привезли из Озерска, и кошка, которая сейчас выкармливает двух котят, приняла малыша в свою семью.

«Невероятная история материнской любви! Малыша усыновила кошка Горошинка. Ей уже 10 лет и материнский опыт не в новинку. Несмотря на свое благородное происхождение (порода — шотландская вислоухая), она сразу приняла непохожего на себя дикого зверька», — написал зоозащитник.

Кошка не только защищает приемного малыша, но и кормит молоком. Карен Далакян добавил: «Некоторым мамам-кукушкам можно поучиться у Горошинки».

Информация предоставлена: https://74.ru/text/animals/2025/07/30/75782511/