Кандидат педагогических наук рассказал о наиболее эффективном способе увлечь ребенка историей.

Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

По словам директора Государственной публичной исторической библиотеки России Михаила Афанасьева, учить ребенка истории в отрыве от его осознания себя и своей семьи как части этой истории бессмысленно. В прямом эфире проекта «Большая редакция» он поделился интересным способом увлечь ребенка историей, придуманным одним российским педагогом.

— Чтобы ребенок заинтересовался каким-то историческим событием, у него должна сформироваться эмоциональная связь с ним. Здесь очень важна семейная память. Если, например, мне расскажете о какой-то войне, о дате ее начала, то мне она ни о чем не скажет и не запомнится. Но если я буду знать, что в начале этой войны мой дед отправился на фронт, то этот исторический факт становится частью моей личной историей, историей моей семьи. Один учитель сделал хорошее пособие, но оно не получило широкой известности. Детям он предлагал сделать в тетради три колонки: в первой должна была быть написана история семьи с датами рождения предков, во второй колонке — история края, что происходило в тот момент в твоем родном регионе, в третьей колонке — мировая история, масштабные события. Так ребенок начинает воспринимать исторические события через призму истории своей семьи и своего родного края, — рассказывает Михаил Афанасьев.

Также эксперт высказался относительно возможности фальсифицировать историю. По его мнению, сделать это невозможно.

— Фальсифицировать историю как науку и как человеческую память невозможно, можно фальсифицировать политический образ прошлого. С политической точки зрения можно подобрать так факты, что в истории одного народа можно видеть только победы или только одни несчастья. Но допридумывание исторических фактов всегда разоблачаются народной памятью, которую невозможно фальсифицировать. Технологично можно сделать любую картинку сегодня, что-то приделать к ней и выдать за исторический факт, но всегда найдется кто-то, кто эту картинку видел условно десять лет назад, — объясняет Михаил Афанасьев.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1131538/