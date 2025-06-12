Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Южноуральцев предупреждают о трехсантиметровом граде и рекомендуют спасать урожай.

В Челябинской области на смену аномальной жаре пришло небольшое похолодание. Осложняет ситуацию возможный в разных районах региона град. В МЧС России также сообщили о грозах и дожде.

Погоду на Южном Урале 17 июня будет определять атмосферный фронт низкого давления. Облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, град. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем плюс 19-24 градусов.

Как видно, будет относительно тепло, но садоводов пугает возможный град. Он способен испортить, а иногда и полностью уничтожить будущий урожай. Поэтому южноуральцам рекомендуют заранее позаботиться об укрытиях для овощей: помидоров, огурцов, капусты, кабачков. 15 июня под удар стихии уже попали Златоуст и Куса. Жители городов рассказывают в соцсетях, что град продолжался около 15 минут, а размер градин достигал 30 мм.

Добавим, что при этом, по данным Челябинского Гидрометцентра, 17-20 июня в южных районах региона местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1133913/