2025-07-15PKT12:26:00 | Новости Оперативная обстановка. Сегодня вторник 15 июля 2025 года. 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была + 15° С • атмосферное давление 734 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 90% • ветер северо-западный 1 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения: Дзержинского 57-1п, Гайдара 9-1п, Матросова 38 с 1 по 6п с 9 до 13 часов Иртяшская 15-2п с 9 до 14 часов 2 В сетях электроснабжения: Луначарского 23 с 5 по 8п с 9 до 12 часов Колыванова с 38 по 59, Музрукова 3а, Комсомольская 18,21,26,29 с 9 до 17 часов 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления : нет Внимание жителей ! По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 15-18 июля в отдельных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). Вниманию Озерчан! В связи с проведением ремонтных работ вводится ограничение движения въезда во двор по проспекту К.Маркса -1 с 07.07.2025г до 16.07.2025г. Уважаемые жители! В связи с утвержденными правилами использования водных объектов запрещается: купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями; купаться в необорудованных, незнакомых местах; заплывать за буйки, обозначающие границы плавания; подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам; прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, не приспособленных для этих целей; загрязнять и засорять водоемы; распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения; оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор; играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся; подавать крики ложной тревоги; плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрасах; оставлять детей без присмотра взрослых. 1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 15 июля 2025 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём на крайнем севере небольшой дождь. Ветер западный ночью 2-7 м/с, днём 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью +10,+15°, в низинах до +5°, днём +24,+29°, в горах до +21°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая обстановка: В ближайшие дни (15-17 июля) на большинстве рек области ожидается понижение уровней вод. Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется. Лесопожарная обстановкза: НЯ: 15-18 июля в отдельных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). ОЯ: не прогнозируются. Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 3 и 4 классы пожарной опасности. Агроклиматическая обстановка: в норме. Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений. Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются. 5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 151 обращений. Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61563/ kseniya.prikina 2025-07-15PKT12:26:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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