Оперативная обстановка.

Сегодня вторник 15 июля 2025 года.
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была + 15° С
• атмосферное давление 734 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 90%
• ветер северо-западный 1 м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения:
Дзержинского 57-1п, Гайдара 9-1п, Матросова 38 с 1 по 6п с 9 до 13 часов
Иртяшская 15-2п с 9 до 14 часов
2 В сетях электроснабжения:
Луначарского 23 с 5 по 8п с 9 до 12 часов
Колыванова с 38 по 59, Музрукова 3а, Комсомольская 18,21,26,29 с 9 до 17 часов
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления : нет
Внимание жителей !
По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 15-18 июля в отдельных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).
Вниманию Озерчан!
В связи с проведением ремонтных работ вводится ограничение движения въезда во двор по проспекту К.Маркса -1 с 07.07.2025г до 16.07.2025г.
Уважаемые жители!
В связи с утвержденными правилами использования водных объектов запрещается:
купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями;
купаться в необорудованных, незнакомых местах;
заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;
прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, не приспособленных для этих целей;
загрязнять и засорять водоемы;
распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор;
играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;
подавать крики ложной тревоги;
плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрасах;
оставлять детей без присмотра взрослых.
1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 15 июля 2025 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт высокого давления.
Челябинская область Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём на крайнем севере небольшой дождь. Ветер западный ночью 2-7 м/с, днём 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью +10,+15°, в низинах до +5°, днём +24,+29°, в горах до +21°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Гидрологическая обстановка: В ближайшие дни (15-17 июля) на большинстве рек области ожидается понижение уровней вод.
Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.
Лесопожарная обстановкза:
НЯ: 15-18 июля в отдельных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).
ОЯ: не прогнозируются.
Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 3 и 4 классы пожарной опасности.
Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 151 обращений.
Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61563/