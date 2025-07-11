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| Общественная жизнь

Озерск в лицах. Ирина Маркина. АНО «Мамуля».

Сегодня героиня нашего интервью - Ирина Маркина - директор Автономной некоммерческой организации "Мамуля". Миссия организации - поддерживать женщин с детьми, попавших в сложную жизненную ситуацию, испытывающих материальные трудности. Команда "Мамули" бесплатно помогает нуждающимся семьям Озёрска и Каслей продуктами, одеждой, медикаментами, оказывает психологическую и социально-правовую поддержку. Главный манифест организации - профилактика социального сиротства, восстановление здоровой благоприятной. Подробнее

| Общественная жизнь

В центре внимания. Городской клуб служебного собаководства

Мы побывали в гостях у городского клуба служебного собаководства. Кто состоит в этом клубе, кто такой хендлер, в чём заключаются тонкости ответственного содержания собак, - об этом вы узнаете в нашем репортаже. Подробнее

| Губерния

Магнитогорские врачи спасли пациента, у которого пищевод почти полностью оторвался от желудка.

Магнитогорские врачи спасли пациента, у которого пищевод почти полностью оторвался от желудка. Подробнее

| Новости

Оперативная обстановка.

Сегодня вторник 15 июля 2025 года. Подробнее

| Городские новости

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 11.07.25 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 11.07.25 г. Подробнее

| Городские новости

Озерск отметил День семьи, любви и верности.

Озерск отметил День семьи, любви и верности. Подробнее

| Городские новости

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 10.07.25 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 10.07.25 г. Подробнее

| Городские новости

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 09.07.25 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 09.07.25 г. Подробнее

| Городские новости

С праздником семьи, любви и верности!

С праздником семьи, любви и верности! Подробнее
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Оперативная обстановка.

Сегодня вторник 15 июля 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 15° С

• атмосферное давление 734 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 90%

• ветер северо-западный 1 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения:

Дзержинского 57-1п, Гайдара 9-1п, Матросова 38 с 1 по 6п с 9 до 13 часов

Иртяшская 15-2п с 9 до 14 часов

2 В сетях электроснабжения:

Луначарского 23 с 5 по 8п с 9 до 12 часов

Колыванова с 38 по 59, Музрукова 3а, Комсомольская 18,21,26,29 с 9 до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления : нет

Внимание жителей !

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 15-18 июля в отдельных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

Вниманию Озерчан!

В связи с проведением ремонтных работ вводится ограничение движения въезда во двор по проспекту К.Маркса -1 с 07.07.2025г до 16.07.2025г.

Уважаемые жители!

В связи с утвержденными правилами использования водных объектов запрещается:

купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями;

купаться в необорудованных, незнакомых местах;

заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;

подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;

прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, не приспособленных для этих целей;

загрязнять и засорять водоемы;

распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор;

играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;

подавать крики ложной тревоги;

плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрасах;

оставлять детей без присмотра взрослых.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 15 июля 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём на крайнем севере небольшой дождь. Ветер западный ночью 2-7 м/с, днём 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью +10,+15°, в низинах до +5°, днём +24,+29°, в горах до +21°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: В ближайшие дни (15-17 июля) на большинстве рек области ожидается понижение уровней вод.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановкза:

НЯ: 15-18 июля в отдельных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 3 и 4 классы пожарной опасности.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 151 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61563/

2025-07-15PKT12:26:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, оперативная обстановка.

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