2025-06-11PKT10:18:00 | Новости Общественная жизнь Оперативная обстановка на 11.06.2025 год. 1. Сегодня среда 11 июня 2025 года. 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была + 16 ° С • атмосферное давление 740 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 94 % • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения адреса время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Гайдара 23 – 1,2п-ды с 9 час до 12 часов Дзержинского 53 – 1п с 9 до 13 часов К.Маркса 23 – 4п с 9 до 14 часов К.Маркса 1 – 1п с 13 час до окончания 2 В сетях электроснабжения Советская 21,23, Свердлова 23,24, Лермонтова 18 с 9 до 17 часов 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления К.Маркса 3, Матросова 16,18,20, Монтажников 32 с 9 час до окончания Гайдара 23 – 1,2п-ды с 9 час до 12 часов Дзержинского 53 – 1п с 9 до 13 часов К.Маркса 23 – 4п с 9 до 14 часов К.Маркса 26 с 10 до 12 часов К.Маркса 1 – 1п с 13 час до окончания К.Маркса 10 с 14 до 16 часов Вниманию жителей округа! 17 июня 2025 года с 9-30 до 13-00 будет проводится внеплановая проверка муниципальной системы оповещения населения Озерского городского округа методом запуска электромеханических серен и системы речевого оповещения. Вниманию озерчан! 11-14 июня в отдельных районах Челябинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале), местами сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). Вниманию жителей округа! В связи с утвержденными правилами использования водных объектов запрещается: купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими надписями; купаться в необорудованных, незнакомых местах; заплывать за буйки, обозначающие границы плавания; подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам; прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей; загрязнять и засорять водоемы; распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения; оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор; играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся; подавать крики ложной тревоги; плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах; оставлять детей без присмотра взрослых. 1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 11 июня 2025 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер ночью неустойчивый 1-6 м/с, днём юго-восточный, восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от +11° до +16°, в низинах до +6°, днём от +28° до +33°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на реках области ожидается неустойчивый водный режим. Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется. Лесопожарная обстановка: НЯ: 11-14 июня в отдельных районах Челябинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале). ОЯ: 11-14 июня местами сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). Прогнозируется возникновение 4-7 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать с 3 по 5 классы пожарной опасности. .Агроклиматическая обстановка: в норме. Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений. Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются. 5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 168 обращений. Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61316/ kseniya.prikina 2025-06-11PKT10:18:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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