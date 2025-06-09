Оперативная обстановка на 11.06.2025 год.

1. Сегодня среда 11 июня 2025 года.
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была + 16 ° С
• атмосферное давление 740 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 94 %
• ветра нет
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения адреса время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения
Гайдара 23 – 1,2п-ды с 9 час до 12 часов
Дзержинского 53 – 1п с 9 до 13 часов
К.Маркса 23 – 4п с 9 до 14 часов
К.Маркса 1 – 1п с 13 час до окончания
2 В сетях электроснабжения
Советская 21,23, Свердлова 23,24, Лермонтова 18 с 9 до 17 часов
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления
К.Маркса 3, Матросова 16,18,20, Монтажников 32 с 9 час до окончания
Гайдара 23 – 1,2п-ды с 9 час до 12 часов
Дзержинского 53 – 1п с 9 до 13 часов
К.Маркса 23 – 4п с 9 до 14 часов
К.Маркса 26 с 10 до 12 часов
К.Маркса 1 – 1п с 13 час до окончания
К.Маркса 10 с 14 до 16 часов
Вниманию жителей округа!
17 июня 2025 года с 9-30 до 13-00 будет проводится внеплановая проверка муниципальной системы оповещения населения Озерского городского округа методом запуска электромеханических серен и системы речевого оповещения.
Вниманию озерчан!
11-14 июня в отдельных районах Челябинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале), местами сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).
Вниманию жителей округа!
В связи с утвержденными правилами использования водных объектов запрещается:
купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими надписями;
купаться в необорудованных, незнакомых местах;
заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;
прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
загрязнять и засорять водоемы;
распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор;
играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;
подавать крики ложной тревоги;
плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах;
оставлять детей без присмотра взрослых.
1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 11 июня 2025 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт высокого давления.
Челябинская область Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер ночью неустойчивый 1-6 м/с, днём юго-восточный, восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от +11° до +16°, в низинах до +6°, днём от +28° до +33°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на реках области ожидается неустойчивый водный режим.
Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.
Лесопожарная обстановка:
НЯ: 11-14 июня в отдельных районах Челябинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале).
ОЯ: 11-14 июня местами сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).
Прогнозируется возникновение 4-7 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать с 3 по 5 классы пожарной опасности.
.Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 168 обращений.
Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61316/