Оперативная обстановка на 02.06.2025 год.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня понедельник 02 июня 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была +14 ° С

• атмосферное давление 736 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 92 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 6 ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения адреса время отключения.

1 В сетях холодного водоснабжения Космонавтов 16,18,20 с 9 час до окончания

Луначарского 13-4п с 9 до 12 часов

Луначарского 21-2п с 9 до 14 часов

2 В сетях электроснабжения плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Семенова 8,10, К Маркса 2-7,8,9п с 9 час до окончания

Луначарского 13-4п с 9 до 12 часов

Луначарского 21-2п с 9 до 14 часов

Гайдара 16 с 10 до 12 часов

Монтажников 50а с 14 до 16 часов

Вниманию жителей округа!

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/):

Сегодня днем 2 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами крупный, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

2 июня на территории Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

В связи с недостаточным прогревом воды на водоемах Озерского ГО, во избежание несчастных случаев рекомендуется воздержаться от купания и соблюдать правила безопасного поведения у воды. Врачи предупреждают: резкий перепад температур может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 02 июня 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем в большинстве районов кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер южный ночью 3-8 м/с, порывы до 14 м/с, днем 4-9 м/с, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +12, +18°, в низинах до +8°, днём +28, +33°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: на большинстве рек области в ближайшие дни ожидается понижение уровней воды, уменьшение водности, притока воды в пруды и водохранилища.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 02 июня на всей территории Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

2 июня в отдельных районах Челябинской области сохраняется аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7° и более.

Прогнозируется возникновение 3-5 очагов лесных пожаров. На территории области будет действовать 4 класс пожарной опасности.

.Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 179 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61250/