Оперативная обстановка на 30.05.2025 год.

1. Сегодня пятница 30 мая 2025 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 13 ° С

• атмосферное давление 746мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 83 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП, 1 чел. пострадал.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения,адреса,время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

Семенова 9, Музрукова 36 с 9 час до окончания

Монтажников 50А-1п с 9 до 12 часов

К.Маркса 2-11п с 9 до 13 часов

Калинина 6 с 13 час до окончания.

2 В сетях электроснабжения

Луначарского 13 с 9 до 12 часов

Луначарского 15 с 15 до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

Октябрьская 8, Семенова 9,12,14, Музрукова 36 с 9 час до окончания.

Монтажников 50А-1п с 9 до 12 часов

К.Маркса 2-11п с 9 до 13 часов

К.Маркса 23-3,4 п-ды с 10 до 12 часов

Иртяшская 13,15 с 14 до 16 часов

Калинина 6 с 13 час до окончания

Вниманию жителей округа!

В связи с недостаточным прогревом воды на водоемах Озерского ГО, во избежание несчастных случаев рекомендуется воздержаться от купания и соблюдать правила безопасного поведения у воды. Врачи предупреждают: резкий перепад температур может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 30 мая 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый 1-6 м/с. Температура воздуха ночью от +9° до +14°, в горах и низинах до +5°, днём от +27° до +32°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: на большинстве рек области в ближайшие дни ожидается понижение уровней воды, уменьшение водности, притока воды в пруды и водохранилища.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 30 мая на всей территории Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

30 мая – 2 июня в отдельных районах Челябинской области сохраняется аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7° и более.

Прогнозируется возникновение 3-5 очагов лесных пожаров. На территории области будет действовать 4 класс пожарной опасности.

.Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 179 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61239/