Оперативная обстановка на 30.05.2025 год.

1. Сегодня пятница 30 мая 2025 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была + 13 ° С
• атмосферное давление 746мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 83 %
• ветра нет
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП, 1 чел. пострадал.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения,адреса,время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения
Семенова 9, Музрукова 36 с 9 час до окончания
Монтажников 50А-1п с 9 до 12 часов
К.Маркса 2-11п с 9 до 13 часов
Калинина 6 с 13 час до окончания.
2 В сетях электроснабжения
Луначарского 13 с 9 до 12 часов
Луначарского 15 с 15 до 17 часов
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления
Октябрьская 8, Семенова 9,12,14, Музрукова 36 с 9 час до окончания.
Монтажников 50А-1п с 9 до 12 часов
К.Маркса 2-11п с 9 до 13 часов
К.Маркса 23-3,4 п-ды с 10 до 12 часов
Иртяшская 13,15 с 14 до 16 часов
Калинина 6 с 13 час до окончания
Вниманию жителей округа!
В связи с недостаточным прогревом воды на водоемах Озерского ГО, во избежание несчастных случаев рекомендуется воздержаться от купания и соблюдать правила безопасного поведения у воды. Врачи предупреждают: резкий перепад температур может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.
1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 30 мая 2025 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.
Челябинская область Малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый 1-6 м/с. Температура воздуха ночью от +9° до +14°, в горах и низинах до +5°, днём от +27° до +32°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Гидрологическая обстановка: на большинстве рек области в ближайшие дни ожидается понижение уровней воды, уменьшение водности, притока воды в пруды и водохранилища.
Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.
Лесопожарная обстановка:
НЯ: 30 мая на всей территории Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).
ОЯ: не прогнозируются.
30 мая – 2 июня в отдельных районах Челябинской области сохраняется аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7° и более.
Прогнозируется возникновение 3-5 очагов лесных пожаров. На территории области будет действовать 4 класс пожарной опасности.
.Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 179 обращений.
Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61239/