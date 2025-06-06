Оперативная обстановка на 10.06.2025 год.

1. Сегодня вторник 10 июня 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 15 ° С

• атмосферное давление 743 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 96 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

Кыштымская 43 с 9 час до окончания.

Дзержинского 32-5п, Калинина 7-1,2 п-ды, К.Маркса 4-6п, Гайдара 22-8,9 п-ды, Дзержинского 63-1,2,3 п-ды с 9 до 13 часов

Монтажников 30-1п с 13час до окончания.

2 В сетях электроснабжения

Ленина 61,63, Еловая 1,3,5 с 9 до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

Матросова 43а, 22, 45 с 9 час до окончан

Дзержинского 32-5п, Калинина 7-1,2 п-ды, К.Маркса 4-6п, Гайдара 22-8,9 п-ды, Дзержинского 63-1,2,3 п-ды с 9 до 13 часов

Луначарского 3,5 с 10 до 12 часов

К.Маркса 1-1п, Монтажников 30-1п с 13час до окончан

Луначарского 1, К.Маркса 26 с 14 до 16 часов

Вниманию жителей округа!

В связи с открытием купального сезона в местах, отведенных для купания, запрещается купание животных.

Запрещается:

купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими надписями;

купаться в необорудованных, незнакомых местах;

заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;

подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;

прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

загрязнять и засорять водоемы;

распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор;

играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;

подавать крики ложной тревоги;

плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах;

оставлять детей без присмотра взрослых.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 10 июня 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем в горах местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью +11, +16°, в низинах +6, +11°, днём +26, +31°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на реках области ожидается неустойчивый водный режим.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 10 июня местами сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: 10 июня в отдельных районах Челябинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале).

Прогнозируется возникновение 3-5 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать с 3 по 5 классы пожарной опасности.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 145 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61299/