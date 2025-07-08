Озерск отметил День семьи, любви и верности.

Главные события 8 июля состоялись в парке культуры и отдыха, где после рабочего дня можно было окунуться в праздничную атмосферу и еще раз осознать важность семейных ценностей и традиций.

Программа «Все начинается с любви» началась с приветствия официальных лиц и награждения супружеских пар знаком отличия Челябинской области «Семейное счастье».

От имени главы Озерского городского округа Сергея Гергенрейдера и Собрания депутатов ко всем присутствующим на главной площади парка обратился заместитель главы Александр Жмайло:

- В календаре есть много праздников, но этот – самый светлый. Семья – это большая и значимая часть нашей жизни – от детства до старости. Все самое лучшее связано с семьей. Особо хочется поздравить сегодня те супружеские пары, кто получает заслуженные награды за многолетний семейный союз. Вы для нас – пример, вы - наглядный урок для молодого поколения, ориентир на создание прочных и долговечных отношений, основанных на любви и взаимопонимании.

Здоровья, благополучия и процветания пожелал озерским семьям директор Приборно-механического завода ПО «Маяк» Сергей Костылев.

По поручению губернатора Челябинской области А.Л. Текслера шести озерским семьям были вручены знаки отличия Челябинской области «Семейное счастье». Следует отметить, что эта награда учреждена для супружеских пар, проживших в браке 50, 60 или 70 лет. Она вручается в дополнение к единовременному денежному пособию и является формой поощрения за крепкую семью с традиционными ценностями.

Собравшиеся в парке тепло приветствовали убеленных сединами супругов, каждая семья была представлена аудитории:

Антроповы Леонид Васильевич и Лариса Андреевна

В феврале 2025 года супружеская пара Антроповых отметила 66 лет совместной жизни. Лариса Андреевна работала телефонисткой, счетоводом, в дальнейшем - на Свердловском приборостроительном заводе и Заводе точной механики. Леонид Васильевич в начале трудовой деятельности работал киномехаником, в дальнейшем, до 1987 год, служил в Советской Армии. Супружеская пара имеет дочь.

Бирюковы Борис Павлович и Людмила Афонасьевна

01 июля 2025 года супружеская пара Бирюковых отметила 64 года совместной жизни. Людмила Афонасьевна работала воспитателем и заведующей детского сада, директором Дома - интерната для престарелых и инвалидов. Борис Павлович прошел путь от слесаря до старшего дежурного электромонтера. За время работы подал 25 рационализаторских предложений. Супружеская пара имеет дочь.

Брындины Александр Александрович и Анна Васильевна

20 июля 2025 года супружеская пара Брындиных отметит 63 года совместной жизни. Анна Васильевна работала комплектовщиком, а Александр Александрович токарем на химкомбинате «Маяк». Супружеская пара имеет двоих детей.

Кутняковы Виктор Дмитриевич и Надежда Стефановна

В ноябре 2024 года супружеская пара Кутняковых отметила 62 года совместной жизни. Вера Стефановна более 40 лет проработала главным бухгалтером в профсоюзном комитете химкомбината «Маяк». Виктор Дмитриевич работал на заводе № 20 химкомбината «Маяк». В семье родилось двое детей.

Пасхины Владимир Иванович и Валентина Владимировна

В апреле 2025 года супруги Пасхины отметили 71 год совместной жизни. Валентина Владимировна работала техником — технологом, а Владимир Иванович электриком, в дальнейшем - энергетиком на химкомбинате «Маяк». В семье родилось трое детей.

Шалимовы Евгений Александрович и Нина Ивановна

В сентябре 2024 года супружеская пара Шалимовых отметила 67 лет совместной жизни. Нина Ивановна работала старшим техником — оператором, а Евгений Александрович оператором на химкомбинате «Маяк». Супружеская пара имеет двоих детей.

Ярким элементом тематической программы стал концерт. Вокалисты и танцоры подарили зрителям незабываемые эмоции. Все выступления были посвящены семье, любви и верности.

Для детей проводились мастер-классы, работали аттракционы.

Семьи соревновались в различных конкурсах, демонстрируя свою сплоченность и умение взаимодействовать. Победителей ждали призы, а главное — море положительных эмоций.

Завершился праздник бесплатным показом кинофильма «Двенадцатое лето» в оборудованном летнем кинотеатре.

День семьи, любви и верности оставил у каждого участника праздника приятные воспоминания и желание снова собраться всей семьей в парке культуры и отдыха.

Фото: со страницы Администрации Озерского городского округа

Первоисточник: https://ozerskadm.ru/about/info/news/61520/