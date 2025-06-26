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Южноуральцы подали рекордное количество заявлений на регистрацию брака 25 июля.

Южноуральцы подали рекордное количество заявлений на регистрацию брака 25 июля.

 Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

Южноуральцы подали рекордное количество заявлений на регистрацию брака 25 июля.

В Челябинской области установлен новый рекорд по числу поданных заявлений на регистрацию брака — более 500 пар выбрали для свадьбы зеркальную дату 25.07.2025. Об этом сообщили в Государственном комитете по делам ЗАГС.

Зеркальные даты, в которых цифры читаются одинаково слева направо и справа налево или просто выглядят симметрично, традиционно считаются символом гармонии и удачи, поэтому пользуются особой популярностью у влюбленных.

Для некоторых челябинцев торжественная регистрация 25 июля пройдет в необычном месте — Пушкинском зале Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина. Здесь же в начале июля откроется тематическая выставка, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. Посетители увидят редкие свадебные наряды народов Южного Урала, в том числе башкирское платье, которому больше 100 лет. Экспозиция включает также платье «тайного венчания», старинные аксессуары и бальные украшения.

Популярностью у молодоженов пользуется и сам День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. В этот день в Национальном центре «Россия» пройдет II Всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяет сердца», на котором одновременно поженятся 169 пар, включая влюбленных из Челябинска.

В прошлом году самой популярной датой для бракосочетания стала 24.08.2024. В этот день в Челябинской области узами брака себя связали немногим менее 500 пар.

Выбрать желаемую дату для бракосочетания и подать заявление южноуральцы могут как через портал «Госуслуги», так и лично в любом отделе ЗАГС.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1134183/

2025-06-27PKT22:24:00

Ключевые теги: Озерск, Челябинская область, новости.

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