Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Бабье лето — все: к Южному Уралу подступает холодный антициклон.

Его дыхание южноуральцы ощутят уже сегодня.

В Челябинской области 24 сентября пройдут небольшие дожди, а воздух местами остынет до +17 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре. Тепло задержится только на юге области.

В Челябинске воздух прогреется до +18°C. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер северный, от 3 до 8 метров в секунду.

В Магнитогорске день выдастся малооблачным. Температура поднимется до +22°C.

В Миассе в первой половине дня пройдет небольшой дождь. Столбики термометров остановятся на +19°C.

В Верхнем Уфалее — около +17°C и кратковременные осадки. Слабый северо-восточный ветер.

Ашинцам и жителям Бредов достанутся солнечный день и 23°C выше нуля.

В Нязепетровске сегодня также солнечно. Градусники покажут +19°C. Ветер северо-восточный, до 3 метров в секунду.

В Снежинске и Озерске — до +17°C. Облачно с прояснениями.

В Усть-Катаве потеплеет до +22°C. Ясно. Ветер северо-восточный, слабый.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/