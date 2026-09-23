Обратная связь Пятница, 25 сентября, 08:21
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

В центре внимания. Новый семестр в Университете третьего возраста.

В центре внимания. Новый семестр в Университете третьего возраста. Подробнее

| Общественная жизнь

Бабье лето — все: к Южному Уралу подступает холодный антициклон.

Бабье лето — все: к Южному Уралу подступает холодный антициклон. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинском зоопарке уберут визуальные барьеры между посетителями и львами.

В Челябинском зоопарке уберут визуальные барьеры между посетителями и львами. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

В центре внимания. Форум «Креативная среда» в Кыштыме.

В центре внимания. Форум «Креативная среда» в Кыштыме. Подробнее

| Общественная жизнь

Многократная олимпийская чемпионка встретилась с челябинскими детьми.

Многократная олимпийская чемпионка встретилась с челябинскими детьми. Подробнее

| Общественная жизнь

Магнитогорск примет детский экологический форум.

Магнитогорск примет детский экологический форум. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 23.09.2026 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Антициклон продлит бабье лето в Челябинской области до конца недели.

Антициклон продлит бабье лето в Челябинской области до конца недели. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Бабье лето — все: к Южному Уралу подступает холодный антициклон.

Бабье лето — все: к Южному Уралу подступает холодный антициклон.

Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Бабье лето — все: к Южному Уралу подступает холодный антициклон.

Его дыхание южноуральцы ощутят уже сегодня.

В Челябинской области 24 сентября пройдут небольшие дожди, а воздух местами остынет до +17 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре. Тепло задержится только на юге области.

В Челябинске воздух прогреется до +18°C. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер северный, от 3 до 8 метров в секунду.

В Магнитогорске день выдастся малооблачным. Температура поднимется до +22°C.

В Миассе в первой половине дня пройдет небольшой дождь. Столбики термометров остановятся на +19°C.

В Верхнем Уфалее — около +17°C и кратковременные осадки. Слабый северо-восточный ветер.

Ашинцам и жителям Бредов достанутся солнечный день и 23°C выше нуля.

В Нязепетровске сегодня также солнечно. Градусники покажут +19°C. Ветер северо-восточный, до 3 метров в секунду.

В Снежинске и Озерске — до +17°C. Облачно с прояснениями.

В Усть-Катаве потеплеет до +22°C. Ясно. Ветер северо-восточный, слабый.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/

2026-09-24PKT08:32:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Афиша на 29 — 30 августа 2026 года.
» Челябинским школьникам запретят использовать телефоны на уроках с 1 сентября.
» Оперативная обстановка.
» Челябинская область в пять раз увеличила экспорт зерна.
» В центре внимания. Фестиваль «Преодоление в движении».
» Оперативная обстановка.
» В Челябинской области с началом грибного сезона активизировались клещи.
» Афиша на 29 — 30 августа 2026 года.
» Челябинским школьникам запретят использовать телефоны на уроках с 1 сентября.
» Оперативная обстановка.
» Челябинская область в пять раз увеличила экспорт зерна.
» В центре внимания. Фестиваль «Преодоление в движении».
» Оперативная обстановка.
» В Челябинской области с началом грибного сезона активизировались клещи.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги