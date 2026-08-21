Фото: Центр технического творчества Челябинской области.

Школьники из Магнитогорска взяли спецприз на Всемирных играх роботов.

Магнитогорские школьники Мария Елькина и Иван Князев привезли домой не просто впечатления, а престижную награду. На Всемирных играх человекоподобных роботов, которые прошли в Пекине, ребята получили спецприз в номинации Best Presence Award — за активное представление своей страны.

Как уже сообщала «Губерния», Челябинскую область на масштабном международном турнире представляли ученица Магнитогорского городского многопрофильного лицея и воспитанник специальной (коррекционной) школы-интерната №4. Готовил юных робототехников их наставник Вадим Дергунов, а сопроводил команду в поездке директор регионального центра технического творчества Владислав Халамов.

В олимпиаде гуманоидных роботов участвовало 666 команд и 2056 машин из 16 стран. Зрители увидели парад андроидов и борьбу в разных дисциплинах. Участники демонстрировали, как их роботы играют в футбол, занимаются тяжелой и легкой атлетикой, танцуют, тушат пожары, помогают в быту, решают производственные и другие задачи.

Как рассказал Владислав Халамов в своих социальных сетях, роботы-горничные с искусственным интеллектом убирали номера в отелях, а на выставке представили четырехметрового робота-Гулливера весом более тонны, способного поднять половину собственного веса. Компания Unitree Robotics также презентовала андроида, который бегает быстрее Усейна Болта, восьмикратного олимпийского чемпиона.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1142892/